La trattativa tra Inter e Udinese per Oumar Solet è entrata nel vivo, con lo sprint decisivo atteso per la prossima settimana. Nella scorsa, invece, è andato in scena l'incontro tra i due club a Milano e poi quello trala società di Viale della Liberazione e gli agenti del francese: con il calciatore è stata già trovata una base di intesa per un contratto quadriennale da circa 2,5 milioni a stagione, mentre per il prezzo del cartellino c'è ancora da trattare: la richiesta si aggira sui 30 milioni di euro o poco meno, l'Inter al momento si è spinta fino a 22-23 includendo i bonus: ipotizzabile che a metà strada possa arrivare il punto di caduta che possa poi portare alla chiusura.

Indizi turchi

L'affare comunque è ben impostato e sempre più vicino alla fumata bianca, come si intuisce analizzando altri indizi. In questi giorni infatti Gökhan Inler, esponsabile dell'area tecnica della società friulana, si trova in Turchia con un doppio obiettivo: il primo è chiedere uno sconto al Galatasaray per il riscatto dell'ex fantasiata nerazzurro Nicolò Zaniolo ma anche per Viktor Nelsson, difensore 27enne danese: secondo il Messaggero Veneto è lui il grande obiettivo dell'Udinese per rimpiazzare Solet, destinato allo sbarco a Milano nelle prossime ore.