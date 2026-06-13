La Roma ha migliorato l'offerta di rinnovo da sottoporre a Gianluca Mancini, giocatore che era stato accostato, seppur timidamente, all'Inter. La speranza dei giallorossi - spiega Fabrizio Romano a DAZN -. è che il difensore, considerato 'intoccabile' da Gian Piero Gasperini, accetti questa proposta e si leghi ulteriomente al club capitolino nel quale è approdato nel 2019.
A proposito di giocatori accostati all'Inter, per Nico Paz il Como continua a trattare col Real Madrid, proprietario del cartellino dell'argentino, per strappare un secondo prrestito, a maggior ragione ora che i blancos hanno praticamente chiuso l'acquisto del free agent Bernardo Silva. La soluzione a cui stanno lavorando i lariani piace eccome al giocatore, che sta spingendo per restare alla corte di Cesc Fabregas, tanto da averlo comunicato pure a José Mourinho. Memorizzata questa richiesta, il Real farà le sue valutazioni tecniche ed economiche prima di prendere una decisione definitiva
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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