Un pareggio inaugura il gruppo B dei Mondiali 2026: a Toronto, Canada e Bosnia si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1 al termine di una partita comunque interessante. Sulla spinta del numeroso pubblico vestito di rosso, la squadra di Jesse Marsch parte meglio collezionando una grande occasione con Jonathan David che però si fa fermare dal portiere bosniaco Nikola Vasilj. Quattro minuti dopo, però, è la Bosnia a sbloccare il punteggio col colpo di testa di Jovo Lukic che approfitta della spizzata da corner di Sead Kolasinac e da due passi infila in porta. Il Canada reagisce, arrivando anche vicina al pari con Tani Oluwaseyi che calcia alto di sinistro da ottima posizione, ma non trova la via della porta (abulico David che sul finire del primo tempo sbaglia un controllo che poteva metterlo a tu per tu con Vasilj).
La mossa giusta dalla panchina
Ripresa che parte a ritmi altissimi, con Richie Laryea che si fa negare il gol del pari da Kolasinac poi la Bosnia si divora l'occasione del raddoppio con Ermedin Demirovic che viene ipnotizzato da Maxime Crepeau. Ma progressivamente il Canada, spinto anche dai cambi di Marsch, prende il dominio del gioco, arrivando al meritato pareggio con una bella combinazione finalizzata da Cyle Larin, entrato appena tre minuti prima: girata a eludere la marcatura di Tarik Muharemovic e conclusione che non lascia scampo a Vasilj. Larin in pieno recupero ha l'occasione giusta per raddoppiare ma la difesa bosniaca riesce a fermarlo e il match si chiude qui. Per il Canada è il primo punto nella storia dei Mondiali.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - World Cup 2026 Diary
Altre notizie
- 00:03 Sky - Frattesi, l'Inter vuole 30 mln. Il Nottingham prepara l'offerta
- 00:00 Chivu che corteggia Marotta che corteggia Oaktree
- 23:50 Pisacane: "Palestra ha mostrato solo il 60%. Ha una bella responsabilità"
- 23:45 Bologna U18, Della Rocca verso la finale: "Manca il passo più importante"
- 23:42 Lazio, mercato a saldo zero. Arriva l'accelerata per Provedel?
- 23:30 Il weekend delle giovanili: domani l'Under 18 si gioca lo Scudetto
- 23:15 Serata di stelle per PUPI a Napoli, lunedì la presentazione con Zanetti
- 23:00 Larin risponde a Lukic: tra Canada e Bosnia è pari e patta
- 22:45 Braglia: "Carnevali? Per me vale Marotta. Era il suo scudiero"
- 22:30 Aivazoglou, GM NBA Europe: "Roma e Milano? In Italia altre candidature"
- 22:15 Meet and Greet speciale a Madrid per due Inter Club della Spagna
- 22:00 Accuse di violenza sessuale, il Canada nega l'ingresso a Partey
- 21:45 videoInter Legends a Madrid. Tête-à-tête tra Marotta e Butragueno
- 21:30 Brandsma, ex oss. Heerenveen: "Dumfries era impreciso, ma che forza"
- 21:15 Il giudizio di Condò: "La Champions è un'assassina silenziosa. E le big..."
- 21:00 Anche la FIGC bacchetta Gianni Infantino: "Un'uscita infelice"
- 20:45 D'Alessandro: "Inter livello alto, la Roma può migliorare. Su Gasp..."
- 20:30 fcinNon solo Topalovic: tutti i nomi trattati con l'Avellino. Le idee Inter
- 20:15 Frattesi e la Premier: un binomio azzeccato? Lui ha voglia di riscatto
- 20:00 Volevano gli Azzurri, ci sarà la Bosnia: tanti italiani allo stadio a Toronto
- 19:45 Trevisani: "Palestra, l'Atalanta chiedeva 45 mln. Poi ha fatto una mossa"
- 19:30 Cocchi, quale prossimo step? Perché Palermo può essere la strada giusta
- 19:15 Can Uzun: "Calhanoglu un grande, solo assomigliargli mi rende felice"
- 19:00 Rivivi la diretta! PALESTRA, SOLET, JONES e... PROVEDEL: "MERCATO in STAND-BY". MAROTTA a MADRID: OCCASIONE REAL?
- 18:47 Venezia, Bodie: "Ecco perché il calcio italiano attrae investitori stranieri"
- 18:33 Abodi stupito dalle parole di Infantino: "Voglio sentirlo, sono perplesso"
- 18:19 L'Equipe - Futuro dei Bleus: Inter in pole per Kone, occhio a Thuram
- 18:04 Infantino: "Pensiamo di allargare il Mondiale, così l'Italia ce la farà"
- 17:50 Le Legend dell'Inter sfidano quelle del Real: dove vedere il match in diretta
- 17:35 Toldo e Hisense, serata esclusiva con aneddoti e watch party
- 17:21 UFFICIALE - D'Amico è il nuovo ds della Roma: sarà operativo dal 1° luglio
- 17:07 Bookies - Fiducia in Palestra all'Inter: quota bassissima
- 16:53 UFFICIALE - Sbravati, né Inter né Roma: sarà il dt del vivaio dell'Atalanta
- 16:39 Il ds dell'Avellino Aiello incontra l'Inter: il possibile oggetto del discutere
- 16:25 Dembelé: "La seconda Champions con il PSG più speciale della prima"
- 16:10 Baturina: "Croazia spesso sottovalutata, vogliamo dimostrare il contrario"
- 15:57 Totti: "Ko in finale di Coppa Italia con la Lazio? Ci fosse stata l'Inter..."
- 15:43 UFFICIALE - Torino-D'Aversa, si separano le strade: al suo posto Abate
- 15:28 Milito compie 47 anni, l'Inter: "Eroico principe protagonista del Triplete"
- 15:15 Manchester City su Malo Gusto, assist all'Inter per Palestra?
- 15:01 Argentina-Algeria, Lautaro probabile titolare: è favorito rispetto ad Alvarez
- 14:48 UFFICIALE - Aquilani nuovo allenatore del Sassuolo
- 14:44 L'Equipe - L'Arsenal vuole inserirsi tra Inter e Atletico per Koné
- 14:23 O Jogo - L'Inter pronta a rifarsi avanti per Hornicek
- 14:16 Manchester City pronto all'offerta, l'Inter conta sulla volontà di Palestra
- 14:02 Under 18, l'Inter vola in finale. Fautario: "Non abbiamo mai mollato"
- 13:50 SM - Frattesi, Provedel, Palestra e Solet: la situazione
- 13:36 CF - Champions, la UEFA paga gli ultimi premi: all'Inter 8 mln di euro
- 13:22 Il Palermo vuole rinforzare le corsie e guarda in casa nerazzurra
- 13:09 Schelotto: "Chivu esempio da seguire. Quando lo incontrai a San Siro..."
- 12:56 Joey Veerman tra i profili valutati per sostituire Frattesi
- 12:43 Corsera - Nuovo San Siro, ipotesi La Maura per i parcheggi
- 12:29 Deschamps ct dell'Italia? Mbappé contrario: "Sarebbe terribile"
- 12:14 UFFICIALE - Carnevali nuovo ad della Juve: "Orgoglioso e onorato"
- 12:00 video"PALESTRA NON CAMBIA IDEA: SOLO INTER". Non sarà un LOOKMAN-BIS, ma ci assomiglia tanto...
- 11:45 Van Marwijk esalta Dumfries: "Trasmette una voglia genuina di vincere"
- 11:30 Pisacane conosce bene Berenbruch: la strategia (già vista) del Cagliari
- 11:16 Giovanili, tempo di playoff per le squadre nerazzurre: il programma
- 11:02 Thuram attende la sua occasione. E intanto entra in una cerchia ristretta
- 10:49 CdS - Muharemovic, niente Inter: possibile il ritorno alla Juventus
- 10:35 C'è un'alternativa a Palestra? L'Inter stavolta non ha margine d'errore
- 10:22 Avellino, missione al Nord: Aiello parlerà anche con l'Inter
- 10:08 GdS - La risposta dei test: Lautaro in gran forma. Il "Toro" davanti a Julian
- 09:54 CdS - Marotta a Madrid, incontro con Perez: cosa può accadere
- 09:40 Il Messaggero Veneto - Provedel, è finito il tempo alla Lazio
- 09:26 TS - Carnevali-Juve, si riaprono le piste con l'Inter: Frattesi, Cambiaso e non solo
- 09:12 Mondiali 2026, la Corea del Sud rimonta e batte la Repubblica Ceca
- 08:58 TS - Palestra, dall'estero si è mosso l'Atletico. E c'è il nodo cessioni
- 08:44 Benitez: "Inter, giusto rinnovare Chivu. Ma per il prossimo anno..."
- 08:30 GdS - De Vrij-Inter, deadline per la risposta sul rinnovo: il punto