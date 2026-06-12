Un pareggio inaugura il gruppo B dei Mondiali 2026: a Toronto, Canada e Bosnia si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1 al termine di una partita comunque interessante. Sulla spinta del numeroso pubblico vestito di rosso, la squadra di Jesse Marsch parte meglio collezionando una grande occasione con Jonathan David che però si fa fermare dal portiere bosniaco Nikola Vasilj. Quattro minuti dopo, però, è la Bosnia a sbloccare il punteggio col colpo di testa di Jovo Lukic che approfitta della spizzata da corner di Sead Kolasinac e da due passi infila in porta. Il Canada reagisce, arrivando anche vicina al pari con Tani Oluwaseyi che calcia alto di sinistro da ottima posizione, ma non trova la via della porta (abulico David che sul finire del primo tempo sbaglia un controllo che poteva metterlo a tu per tu con Vasilj).

La mossa giusta dalla panchina

Ripresa che parte a ritmi altissimi, con Richie Laryea che si fa negare il gol del pari da Kolasinac poi la Bosnia si divora l'occasione del raddoppio con Ermedin Demirovic che viene ipnotizzato da Maxime Crepeau. Ma progressivamente il Canada, spinto anche dai cambi di Marsch, prende il dominio del gioco, arrivando al meritato pareggio con una bella combinazione finalizzata da Cyle Larin, entrato appena tre minuti prima: girata a eludere la marcatura di Tarik Muharemovic e conclusione che non lascia scampo a Vasilj. Larin in pieno recupero ha l'occasione giusta per raddoppiare ma la difesa bosniaca riesce a fermarlo e il match si chiude qui. Per il Canada è il primo punto nella storia dei Mondiali.