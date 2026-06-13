Mario Alberto Kempes crede nel secondo Mondiale di fila per l’Argentina: “Siamo i campioni, chi vuole la coppa deve batterci”, dice con orgoglio ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, prima di toccare anche il tema Lautaro Martinez: “È sottovalutato? Lautaro è un gran giocatore. È diventato capitano di un club come l’Inter pur essendo straniero, ha conquistato i tifosi, segna sempre. Goleador vero. Mi ricorda Luque, il centravanti con cui ho vinto il Mondiale. Non molto tecnico ma potente e sempre al posto giusto nel momento giusto. Con gran senso del gol”.

Nel 2022 ha vinto con Messi e una punta, più Julian Alvarez che Lautaro: sarà ancora così?

“Sì, per ragioni di equilibrio: Messi più un centravanti, abbiamo tanti mediani incursori. Lautaro e Julian si alterneranno. Sono diversi. Lautaro deve stare vicino all’area, lì è decisivo, Julian è più bravo a dare una mano a centrocampo. Ma credo sia arrivato dall’Atletico con qualche problema fisico”.

L’Inter penserà alla Champions.

“Ma la Champions è difficile come il Mondiale. In campionato è favorita, in Europa i tempi cambiano e ci sono tante grandi”.

Chi si trova meglio con Messi: Lautaro o Julian?

“Con Messi è facilissimo e difficilissimo. Ha una visione unica, inventa, ti mette davanti al gol, ma a volte devi capire cosa farà: pensi che tiri fuori dal cappello un coniglio, invece è un elefante”.

Cosa direbbe a Lautaro?

“Di stare tranquillo e fare come all’Inter dove gli riesce tutto. Anche se c’è un momento difficile e il gol non entra: è la vita del goleador. Ma lui segna sempre”.