Non c'è giorno che non si parli del futuro di Marco Palestra, diviso mediaticamente a metà tra Atalanta e Inter ma con il terzo incomodo pronto a farsi avanti. Nello specifico, si tratta del Manchester City, che a Bergamo sperano si palesi rapidamente con una proposta economica irrinunciabile e che sia almeno di 50 milioni di euro, la cifra chiesta per cedere il classe 2005. Secondo quanto raccolto da Tutto Atalanta, Enzo Maresca, manager dei Citizens e grande estimatore di Palestra (lo ritiene ideale nella sua idea di calcio), sarebbe realmente pronto a formulare un'offerta che possa soddisfare le esigenze sia di club sia di giocatore. Non è difficile immaginare che il Manchester City possa toccare quella quota di 50 milioni che l'Inter non ha ancora avvicinato, limitandosi a 40 milioni di base fissa più bonus e provando a inserire il cartellino di Matteo Cocchi, soluzione che non scalda la dirigenza di Zingonia. In tal senso l'Atalanta è stata chiara e aspetta la mail dalla Premier League.

La volontà del giocatore

C'è però un altro aspetto da considerare: Palestra vorrebbe andare all'Inter, che lo corteggia da tempo ed è pronta a dargli il posto che fu di Denzel Dumfries nell'undici titolare. Non è un caso il rifiuto tempo fa alle avance del Newcastle: il laterale vorrebbe continuare a giocare in Italia in questa fase della carriera. Ad oggi la situazione è questa: il City sembra pronto ad arrivare a 50 milioni, l'Inter spera che la volontà di Palestra prevalga. E l'Atalanta non vuole smuoversi dalle sue posizioni.