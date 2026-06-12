Riccardo Trevisani, parlando per Cronache di Spogliatoio, ha espresso il suo scetticismo circa le cifre che stanno circolando per Marco Palestra, al centro di una questione di mercato tra Atalanta e Inter: "La trattativa per Palestra era una cosa che era partita con l'Atalanta che chiede 45 più bonus e l'Inter offre 40, quindi era una cosa fattibile. Nel frattempo poi all'Atalanta hanno cominciato a bussare al Manchester City, al Barcellona, al Newcastle. Quindi è diventata una cosa per la quale hanno detto: forse magari possiamo chiedere di più, e hanno cominciato a chiedere 60. E secondo me 60 son tanti, tanti soldi. Cioè, io credo che il miglior giovane italiano di un campionato della Nazionale che non fa tre Mondiali di fila, tutto quanto, possa valere 45, 50 milioni. Non di più".
L'unica certezza? La stima reciproca
Una telenovela che rischia di assumere contorni anche torbidi e poco gradevoli, ma con una certezza: l'Inter vuole fortemente Marco Palestra, e il giocatore è completamente disponibile a cambiare nerazzurro passando da quello di Bergamo a quello di Milano. Ma ormai abbiamo capito che trattare con l'Atalanta nasconde sempre il rischio di affrontare un percorso a ostacoli.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 00:03 Sky - Frattesi, l'Inter vuole 30 mln. Il Nottingham prepara l'offerta
- 00:00 Chivu che corteggia Marotta che corteggia Oaktree
- 23:50 Pisacane: "Palestra ha mostrato solo il 60%. Ha una bella responsabilità"
- 23:45 Bologna U18, Della Rocca verso la finale: "Manca il passo più importante"
- 23:42 Lazio, mercato a saldo zero. Arriva l'accelerata per Provedel?
- 23:30 Il weekend delle giovanili: domani l'Under 18 si gioca lo Scudetto
- 23:15 Serata di stelle per PUPI a Napoli, lunedì la presentazione con Zanetti
- 23:00 Larin risponde a Lukic: tra Canada e Bosnia è pari e patta
- 22:45 Braglia: "Carnevali? Per me vale Marotta. Era il suo scudiero"
- 22:30 Aivazoglou, GM NBA Europe: "Roma e Milano? In Italia altre candidature"
- 22:15 Meet and Greet speciale a Madrid per due Inter Club della Spagna
- 22:00 Accuse di violenza sessuale, il Canada nega l'ingresso a Partey
- 21:45 videoInter Legends a Madrid. Tête-à-tête tra Marotta e Butragueno
- 21:30 Brandsma, ex oss. Heerenveen: "Dumfries era impreciso, ma che forza"
- 21:15 Il giudizio di Condò: "La Champions è un'assassina silenziosa. E le big..."
- 21:00 Anche la FIGC bacchetta Gianni Infantino: "Un'uscita infelice"
- 20:45 D'Alessandro: "Inter livello alto, la Roma può migliorare. Su Gasp..."
- 20:30 fcinNon solo Topalovic: tutti i nomi trattati con l'Avellino. Le idee Inter
- 20:15 Frattesi e la Premier: un binomio azzeccato? Lui ha voglia di riscatto
- 20:00 Volevano gli Azzurri, ci sarà la Bosnia: tanti italiani allo stadio a Toronto
- 19:45 Trevisani: "Palestra, l'Atalanta chiedeva 45 mln. Poi ha fatto una mossa"
- 19:30 Cocchi, quale prossimo step? Perché Palermo può essere la strada giusta
- 19:15 Can Uzun: "Calhanoglu un grande, solo assomigliargli mi rende felice"
- 19:00 Rivivi la diretta! PALESTRA, SOLET, JONES e... PROVEDEL: "MERCATO in STAND-BY". MAROTTA a MADRID: OCCASIONE REAL?
- 18:47 Venezia, Bodie: "Ecco perché il calcio italiano attrae investitori stranieri"
- 18:33 Abodi stupito dalle parole di Infantino: "Voglio sentirlo, sono perplesso"
- 18:19 L'Equipe - Futuro dei Bleus: Inter in pole per Kone, occhio a Thuram
- 18:04 Infantino: "Pensiamo di allargare il Mondiale, così l'Italia ce la farà"
- 17:50 Le Legend dell'Inter sfidano quelle del Real: dove vedere il match in diretta
- 17:35 Toldo e Hisense, serata esclusiva con aneddoti e watch party
- 17:21 UFFICIALE - D'Amico è il nuovo ds della Roma: sarà operativo dal 1° luglio
- 17:07 Bookies - Fiducia in Palestra all'Inter: quota bassissima
- 16:53 UFFICIALE - Sbravati, né Inter né Roma: sarà il dt del vivaio dell'Atalanta
- 16:39 Il ds dell'Avellino Aiello incontra l'Inter: il possibile oggetto del discutere
- 16:25 Dembelé: "La seconda Champions con il PSG più speciale della prima"
- 16:10 Baturina: "Croazia spesso sottovalutata, vogliamo dimostrare il contrario"
- 15:57 Totti: "Ko in finale di Coppa Italia con la Lazio? Ci fosse stata l'Inter..."
- 15:43 UFFICIALE - Torino-D'Aversa, si separano le strade: al suo posto Abate
- 15:28 Milito compie 47 anni, l'Inter: "Eroico principe protagonista del Triplete"
- 15:15 Manchester City su Malo Gusto, assist all'Inter per Palestra?
- 15:01 Argentina-Algeria, Lautaro probabile titolare: è favorito rispetto ad Alvarez
- 14:48 UFFICIALE - Aquilani nuovo allenatore del Sassuolo
- 14:44 L'Equipe - L'Arsenal vuole inserirsi tra Inter e Atletico per Koné
- 14:23 O Jogo - L'Inter pronta a rifarsi avanti per Hornicek
- 14:16 Manchester City pronto all'offerta, l'Inter conta sulla volontà di Palestra
- 14:02 Under 18, l'Inter vola in finale. Fautario: "Non abbiamo mai mollato"
- 13:50 SM - Frattesi, Provedel, Palestra e Solet: la situazione
- 13:36 CF - Champions, la UEFA paga gli ultimi premi: all'Inter 8 mln di euro
- 13:22 Il Palermo vuole rinforzare le corsie e guarda in casa nerazzurra
- 13:09 Schelotto: "Chivu esempio da seguire. Quando lo incontrai a San Siro..."
- 12:56 Joey Veerman tra i profili valutati per sostituire Frattesi
- 12:43 Corsera - Nuovo San Siro, ipotesi La Maura per i parcheggi
- 12:29 Deschamps ct dell'Italia? Mbappé contrario: "Sarebbe terribile"
- 12:14 UFFICIALE - Carnevali nuovo ad della Juve: "Orgoglioso e onorato"
- 12:00 video"PALESTRA NON CAMBIA IDEA: SOLO INTER". Non sarà un LOOKMAN-BIS, ma ci assomiglia tanto...
- 11:45 Van Marwijk esalta Dumfries: "Trasmette una voglia genuina di vincere"
- 11:30 Pisacane conosce bene Berenbruch: la strategia (già vista) del Cagliari
- 11:16 Giovanili, tempo di playoff per le squadre nerazzurre: il programma
- 11:02 Thuram attende la sua occasione. E intanto entra in una cerchia ristretta
- 10:49 CdS - Muharemovic, niente Inter: possibile il ritorno alla Juventus
- 10:35 C'è un'alternativa a Palestra? L'Inter stavolta non ha margine d'errore
- 10:22 Avellino, missione al Nord: Aiello parlerà anche con l'Inter
- 10:08 GdS - La risposta dei test: Lautaro in gran forma. Il "Toro" davanti a Julian
- 09:54 CdS - Marotta a Madrid, incontro con Perez: cosa può accadere
- 09:40 Il Messaggero Veneto - Provedel, è finito il tempo alla Lazio
- 09:26 TS - Carnevali-Juve, si riaprono le piste con l'Inter: Frattesi, Cambiaso e non solo
- 09:12 Mondiali 2026, la Corea del Sud rimonta e batte la Repubblica Ceca
- 08:58 TS - Palestra, dall'estero si è mosso l'Atletico. E c'è il nodo cessioni
- 08:44 Benitez: "Inter, giusto rinnovare Chivu. Ma per il prossimo anno..."
- 08:30 GdS - De Vrij-Inter, deadline per la risposta sul rinnovo: il punto