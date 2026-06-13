Rudi Völler, ex attaccante della Roma oggi direttore delle selezioni nazionali tedesche, parla alla Gazzetta dello Sport, offre la sua visione sui Mondiali: "Sarà un torneo duro, sono curioso di vedere come si procede perché è una nuova avventura per tutti, con un turno in più, il clima e gli spostamenti. Bisogna adattarsi. Noi come Germania ovviamente vogliamo fare più strada possibile, però dico anche che ci piacerebbe essere quella nazionale difficile da battere. Fate conto che abbiamo perso la prima partita delle qualificazioni, contro la Slovacchia in trasferta, poi abbiamo vinto nove gare consecutive. Arriviamo tonici a questo avvio di torneo, e sarà importante partire bene. Il primo passo è fondamentale: vogliamo arrivare primi anche se il girone è complicato, con Curaçao dobbiamo vincere, naturale, poi cresceranno le difficoltà; la Costa d’Avorio ha battuto la Francia in amichevole, l’Ecuador sarà difficile. Ma quando inizia l’eliminazione diretta cambia tutto, lo sappiamo”.
I suoi parenti a Roma come hanno preso l’assenza dell’Italia?
“Spiace veramente a tutti. La mia non è retorica o discorsi scontati che sento da tante persone qui. Gli azzurri hanno pagato l’espulsione di Alessandro Bastoni. Giocare in dieci nel calcio di oggi è difficile. Lo dico anche ai nostri giocatori qui: un errore del genere è fondamentale anche adesso al Mondiale, con questo caldo e questi ritmi. Se fai un’entrata così da ultimo uomo e devi giocare in dieci per un’ora, perdi. Senza questo errore l’Italia sarebbe alla Coppa del Mondo”.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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