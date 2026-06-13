Non bastassero i turbamenti della vigilia, la Nazionale iraniana si è ritrovata a fare i conti con un altro evento scioccante: un cadavere in putrefazione è stato trovato nel bagagliaio di un’auto parcheggiata vicino allo stadio dove si sta allenando il Melli Team per i Mondiali. I giornalisti locali hanno visto la polizia di Tijuana aprire il bagagliaio di un SUV con targa californiana nel parcheggio di un supermercato proprio di fronte allo stadio Caliente, dove Mehdi Taremi e compagni si stanno allenando. Specialisti in tute protettive bianche hanno lavorato attorno al veicolo per esaminare il cadavere prima di rimuoverlo.

A Tijuana nel 2025 oltre 1.200 omicidi

La procura di Tijuana ha dichiarato che il corpo è stato scoperto da un’unità di pattuglia. "Dopo aver ispezionato il veicolo, hanno trovato una persona avvolta in una bista nera nel bagagliaio, che mostrava segni di violenza", ha detto un portavoce, aggiungendo che si ritiene che l’auto sia stata abbandonata mercoledì. Il Messico è afflitto da potenti bande di narcotrafficanti e ha uno dei tassi di omicidi più alti al mondo. Tijuana, dove l'Iran ha dovuto spostare il proprio ritiro dopo l'iniziale intento di insediarsi in Arizona, è una citta notoriamente pericolosa: secondo le statistiche ufficiali, nel 2025 si sono stati registrati più di 1.200 omicidi.