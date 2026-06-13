Nel ritiro in Germania dell'Inter al via a luglio ci sarà più di un giocatore che sarà osservato da vicino e con attenzione da Cristian Chivu. Oltre ad Aleksandar Stankovic, al momento il primo e unico acquisto nerazzurro e in bilico tra una cessione che possa generare una plusvalenza o una permanenza nell'Inter dei grandi, il tecnico romeno studierà da pochi metri anche Yanis Massolin, centrocampista che l’Inter ha prelevato a gennaio dal Modena, lasciandolo in prestito agli emiliani fino al termine della stagione stagione. 

Probabile un altro prestito o una cessione, magari come pedina di scambio

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il classe 2002 si metterà a disposizione del nuovo allenatore per il ritiro del pre campionato e poi verrà presa una decisione sul suo destino. "Passaporto francese, 23 anni, con la particolarità di essere alto quasi 2 metri, Massolin si è messo in luce come uno dei migliori talenti della B - si legge sul quotidiano romano -. Difficile comunque che resti in nerazzurro: probabile un altro prestito o una cessione, magari come pedina di scambio".

Sezione: Rassegna / Data: Sab 13 giugno 2026 alle 09:21
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.