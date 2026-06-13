Nella notte italiana di lunedì, la Costa d'Avorio di Ange-Yoan Bonny muoverà i suoi primi passi al Mondiale sfidando l'Ecaudor. Una sfida che Emersé Fae, ct degli Elefanti, ha inquadrato così a Fifa.com: "Giocheremo contro un avversario che difende bene, mi aspetto una partita fisica, complicata, che si deciderà sui dettagli. Sarà una battaglia. Da questo punto di vista, non sono preoccupato, ho una squadra che darà filo da torcere".

A proposito della sua filosofia di gioco, Fae ha spiegato come intende il calcio: "Una volta che la nostra difesa è ben organizzata, mi piace dare libertà ai miei giocatori. Mi piacciono i giocatori che creano, che hanno fantasia, che non fanno sempre la stessa cosa. Oggi, con la possibilità di vedere le cose al video, è fin troppo facile per gli avversari  Dobbiamo essere imprevedibili".

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Sab 13 giugno 2026 alle 20:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.