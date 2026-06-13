Nella notte italiana di lunedì, la Costa d'Avorio di Ange-Yoan Bonny muoverà i suoi primi passi al Mondiale sfidando l'Ecaudor. Una sfida che Emersé Fae, ct degli Elefanti, ha inquadrato così a Fifa.com: "Giocheremo contro un avversario che difende bene, mi aspetto una partita fisica, complicata, che si deciderà sui dettagli. Sarà una battaglia. Da questo punto di vista, non sono preoccupato, ho una squadra che darà filo da torcere".

A proposito della sua filosofia di gioco, Fae ha spiegato come intende il calcio: "Una volta che la nostra difesa è ben organizzata, mi piace dare libertà ai miei giocatori. Mi piacciono i giocatori che creano, che hanno fantasia, che non fanno sempre la stessa cosa. Oggi, con la possibilità di vedere le cose al video, è fin troppo facile per gli avversari Dobbiamo essere imprevedibili".