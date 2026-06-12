Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, raggiunto da Sky Sport è tornato a parlare di Marco Palestra, il terzino esploso quest'anno con la maglia rossoblu e primo obiettivo dell'Inter per la sessione estiva di calciomercato, esaltandone nuovamente le qualità: "Un consiglio? Sicuramente nel calcio quando si parla di certi aspetti coinvolgono tutti i ruoli. Con le dovute proporzioni, noi siamo Palestra, ovvero un gruppo che ha fatto un anno importante e che deve confermarsi, che è la cosa più difficile nel calcio. A Palestra dico sempre che nel calcio quello fatto un minuto prima non conta più; ha fatto delle performance che hanno attirato l'attenzione dei grandi club. Si è preso una bellissima responsabilità alzando le aspettative. Se capisce di dover partire da zero, sono convinto che farà ancora bene"

Ma è vero che abbiamo visto solo il 60% del suo potenziale?

"Io penso di sì. Ho avuto modo di allenarlo tutti i giorni e come ho sempre detto ha delle skills importanti che non vanno migliorate ma altre invece sì, come tutti i calciatori. Un calciatore non smette mai di imparare, ha una grande dedizione e grandissime potenzialità anche fisiche, sono convinto che deve mettere fuori del potenziale. Lo dico perché è quello che ho visto".