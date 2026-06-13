Nella puntata di ieri del Salotto di FcInterNews, abbiamo parlato con Filippo Tramontana delle trattative più calde del calciomercato dell'Inter, ampliando però i nostri discorsi anche ad orizzonti più ampi per cercare di analizzare la situazione a 360°.

Focus principale sulla trattativa per Marco Palestra, a far discutere è la valutazione di mercato dell'Atalanta. Abbiamo così cercato di riflettere sulle differenze sostanziali tra l'Italia e gli altri paesi europei. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 13 giugno 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.