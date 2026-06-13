Mentre Manuel Akanji si prepara al debutto in questi Mondiali nel match contro il Qatar in programma questa sera, un'avventura molto speciale attende la sua famiglia. Sua moglie Melanie e i loro tre figli saranno infatti a sostenere il difensore dell'Inter nella kermesse nordamericana. "Mi riempie d'orgoglio ogni volta che mio marito rappresenta la Svizzera", ha dichiarato Melanie Akanji al quotidiano elvetico 20 Minuten. Melanie che poi ammette di sentirsi un po' nervosa. Anche per lei la tensione aumenta prima delle partite. "La partita in sé mi mette un po' di ansia. Ma l'attesa è ancora più forte. Vedere la calma con cui mio marito affronta la partita mi tranquillizza".

I piccoli Akanji sono già tifosi

Questo Mondiale sarà particolarmente speciale per la famiglia perché tutti e tre i figli saranno presenti per la prima volta. "Quando possibile, saremo lì tutti insieme in famiglia. I due maschietti si divertono già a guardare le partite, a volte con più attenzione, a volte con meno. Nostra figlia è un vero concentrato di energia", aggiunge Melanie che poi svela il rito prepartita: "Gli mandiamo un messaggio o lo chiamiamo poco prima di andare alla partita per augurargli buona fortuna e successo". Tra i ricordi più emozionanti della carriera del marito nella nazionale c'è la leggendaria partita degli ottavi di finale contro la Francia a Euro 2021. "Mi vengono i brividi ogni volta", racconta entusiasta. Per i Mondiali di quest'anno, Melanie Akanji ha un desiderio in particolare: "Spero che sia una meravigliosa festa del calcio e che la Svizzera giochi un bel torneo".