Prova a spegnere le polemiche legate alle sue infelici dichiarazioni il presidente della FIFA Gianni Infantino. Che dopo l'uscita sulla qualificazione dell'Italia criticata dal Ministro dello Sport Andrea Abodi e dalla FIGC, commentando su Instagram l'incontro avuto con Gianni Rivera a Città del Messico corregge la rotta: "È stato fantastico incontrare Gianni Rivera alla partita inaugurale della Coppa del Mondo FIFA 2026 allo Stadio di Città del Messico teatro della celebre 'Partita del Secolo', la semifinale dei Mondiali FIFA contro la Germania Ovest, disputata il 17 giugno 1970, quasi 56 anni fa esatti", ha scritto Infantino a corredo di una foto in cui posa con l'ex campione del Milan e della Nazionale italiana.

"Godiamoci questo Mondiale"

Infantino prosegue con un auspicio: "Quello del 1970 fu un torneo straordinario, proprio come lo sarà questo nel 2026, anche se senza i quattro volte campioni del mondo dell’Italia. Ma gli Azzurri torneranno presto, e non vedo l’ora di vederli nuovamente protagonisti alla qualificazione del centenario nel 2030. Fino ad allora, ci godremo tutto ciò che questo grande torneo di calcio a 48 squadre sta offrendo, la Coppa del Mondo FIFA 2026 più inclusiva di sempre, e vivremo le tante storie ed emozioni che saprà regalarci".