In tutte le formazioni titolari dell'Inter che vengono proposte attualmente in vista della prossima stagione figura un enorme buco sulla corsia di destra, dove ha già salutato Denzel Dumfries che si è promesso al Real Madrid per i prossimi quattro anni. Un addio prevedibile, considerando la clausola rescissoria, ma arrivato probabilmente prima che la dirigenza nerazzurra temesse. L'idea è che un club potesse palesarsi dopo il Mondiale, alla luce delle eventuali grandi prestazioni del neerlandese con la propria nazionale. Invece la firma di José Mourinho con la Casa Blanca ha anticipato i tempi, perché probabilmente solo un allenatore con lo Special One avrebbe pensato a un esterno con le caratteristiche di Dumfries per il Real Madrid senza attendere la rassegna mondiale. Fatto sta che la partenza del nativo di Aruba ha costretto l'Inter a forzare la ricerca del suo erede, individuato in Marco Palestra. Quella che inizialmente doveva essere una trattativa sotto voce, ponderata e senza picchi oggi è diventata terribilmente mediatica, per via della necessità nata all'improvviso in casa nerazzurra. E non c'è un giorno in cui non si parli della distanza con l'Atalanta sulla valutazione del classe 2005. Una distanza che potrebbe non essere mai colmata, impensabile escluderlo viste le cifre che circolano.
Esperimenti falliti
Quindi? Come potrebbe muoversi la dirigenza di Viale della Liberazione per riempire quel buco a destra se non fosse Palestra a farlo? I nomi alternativi che circolano sono di tutto rispetto, ma in questo contesto di mercato andrebbe fatta una valutazione: l'ideale sarebbe andare a prendere un professionista del ruolo, un quinto di nascita, a cui non servirebbe spiegare nulla. In alternativa, meglio puntaare su un terzino con propensione alla fase offensiva, sicuramente più adattabile alla posizione. Anche perché provare a ristrutturare tatticamente e soprattutto mentalmente un'ala offensiva è rischioso. E di esempi all'Inter negli ultimi anni ce ne sono stati. Si pensi a Valentino Lazaro, arrivato durante la gestione di Antonio Conte per oltre 20 milioni e mai entrato realmente nelle gerarchie nerazzurre. Oppure al canadese Tajon Buchanan, che non è riuscito a fare meglio dell'austriaco ma almeno è costato decisamente meno e oggi, da esterno d'attacco, se la cava discretamente con il Villarreal. Ultimo esperimento, Luis Henrique: nato come ala offensiva che parte da sinistra, all'Inter è arrivato per svolgere il ruolo di vice Dumfries. Nel complesso ha fatto la sua parte senza eccellere, ma non abbastanza per meritarsi la conferma perché in quel ruolo non basta l'atto di presenza, bisogna essere incisivi. Paradossalmente, oltre al neerlandese, la migliore 'pescata', tatticamente e tecnicamente, è stata il discusso Juan Cuadrado, che a causa degli infortuni non ha potuto dare il suo contributo nell'anno della seconda stella. Altrimenti, per caratteristiche, avrebbe lasciato sicuramente il segno. E come nasce tatticamente il colombiano? Terzino, a Udine...
Nessun margine d'errore
Linee guida per l'eventuale alternativa a Palestra, che legittimamente rimane la prima scelta in quanto, seppur ancora agli inizi della carriera, si è già specializzato da quinto e, all'occorrenza, da terzino, con le qualità di spinta che cerca l'Inter. Per questa ragione è giusto insistere fino all'ultimo con l'Atalanta per trovare un punto d'incontro, anche perché il ragionamento tattico di cui sopre restringerebbe ulteriormente il campo di ricerca. Perché stavolta, senza Dumfries e con l'addio di Matteo Darmian che copriva le falle, gli uomini mercato nerazzurri non possono proprio sbagliare.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 12:29 Deschamps ct dell'Italia? Mbappé contrario: "Sarebbe terribile"
- 12:14 UFFICIALE - Carnevali nuovo ad della Juve: "Orgoglioso e onorato"
- 12:00 video"PALESTRA NON CAMBIA IDEA: SOLO INTER". Non sarà un LOOKMAN-BIS, ma ci assomiglia tanto...
- 11:45 Van Marwijk esalta Dumfries: "Trasmette una voglia genuina di vincere"
- 11:30 Pisacane conosce bene Berenbruch: la strategia (già vista) del Cagliari
- 11:16 Giovanili, tempo di playoff per le squadre nerazzurre: il programma
- 11:02 Thuram attende la sua occasione. E intanto entra in una cerchia ristretta
- 10:49 CdS - Muharemovic, niente Inter: possibile il ritorno alla Juventus
- 10:35 C'è un'alternativa a Palestra? L'Inter stavolta non ha margine d'errore
- 10:22 Avellino, missione al Nord: Aiello parlerà anche con l'Inter
- 10:08 GdS - La risposta dei test: Lautaro in gran forma. Il "Toro" davanti a Julian
- 09:54 CdS - Marotta a Madrid, incontro con Perez: cosa può accadere
- 09:40 Il Messaggero Veneto - Provedel, è finito il tempo alla Lazio
- 09:26 TS - Carnevali-Juve, si riaprono le piste con l'Inter: Frattesi, Cambiaso e non solo
- 09:12 Mondiali 2026, la Corea del Sud rimonta e batte la Repubblica Ceca
- 08:58 TS - Palestra, dall'estero si è mosso l'Atletico. E c'è il nodo cessioni
- 08:44 Benitez: "Inter, giusto rinnovare Chivu. Ma per il prossimo anno..."
- 08:30 GdS - De Vrij-Inter, deadline per la risposta sul rinnovo: il punto
- 08:20 GdS - Frattesi, c'è sempre il Nottingham Forest: l'Inter fa il prezzo
- 08:10 TS - Inter e Real a cena, Oaktree fiuta il colpo mediatico: i nomi sul tavolo
- 08:00 CdS - Palestra sceglie l'Inter e non cambierà: l'estate scorsa insegna che...
- 00:00 Interisti e Mondiale
- 23:50 Marchegiani: "Ecco quali sono le tre principali qualità di Marotta"
- 23:40 Sky - Frattesi, il Forest conferma l'interesse. E intanto per Ruggeri...
- 23:31 Malagò: "Se verrò eletto alla FIGC, il progetto guarderà ad EURO2032"
- 23:05 Mondiali 2026, il Messico parte alla grande: Sud Africa battuto 2-0
- 22:47 Graziani: "L'Inter potrà fare bene in Champions. Esposito una certezza"
- 22:33 Buchanan ricorda: "Quando arrivai all'Inter dissi: 'Ce l'ho fatta'"
- 22:18 Croazia, Matanovic: "Per me è importante imparare da uno come Perisic"
- 21:53 Nonostante la retrocessione, Stabile fa gola: è battaglia in Serie B
- 21:39 Il pres. del Galatasaray chiude la questione: Calhanoglu non è nei piani
- 21:24 Ronaldo scherza con Bocelli: “Geloso del tuo incontro con Sinner”
- 21:10 Cinquanta milioni per Palestra? Tifosi interisti tendenzialmente contrari
- 20:55 Pagliuca: "Nuovo ct Italia? Conte, il mio amico Mancini o anche Ranieri"
- 20:41 Nagatomo al quinto Mondiale: "Voglio un Giappone come l'Argentina 2022"
- 20:27 UFFICIALE - Mourinho nuovo tecnico del Real Madrid: firma fino al 2029
- 20:18 Under 18, finale Scudetto col brivido: pari rocambolesco con il Torino
- 20:03 Morata: "In Italia è normale vedere qualcuno giocare al Milan e poi all'Inter"
- 19:50 Denzel Dumfries e Koeman i volti della nuova campagna di Staatsloterij
- 19:36 Materazzi e i gol Mondiali: "Il più importante alla Rep. Ceca, ecco perché"
- 19:21 CIES - Rose Mondiali, Sucic il cartellino più alto della Croazia
- 19:07 Radamel Falcao: "Ecco perché Lautaro vale molto sul mercato"
- 18:53 Sky - Inter, parte della dirigenza a Madrid per il 'Corazon Classic Match'
- 18:45 Elezioni presidenza FIGC, Abodi: "Spero vinca un presidente senza ricorsi"
- 18:30 MERCATO INTER, CHIVU sbatte i PUGNI sul TAVOLO da ZAZZARONI: tre BORDATE non BANALI a OAKTREE
- 18:25 Scossa Juventus: si dimette Damien Comolli. Arriva Carnevali
- 18:10 Wimmer: "Il malore di Eriksen? Fa male, ma non è stato improvviso"
- 17:55 Infantino: "Il protocollo sancisce una nuova era FIFA-FIFPRO"
- 17:41 Accordo FIFA-FIFPRO: rivoluzione nel sistema dei trasferimenti
- 17:01 VIDEO FCIN - Eddy Veerus: "Palestra è forte ma non spenderei quelle cifre"
- 17:00 Perinetti: "Milan, mi meraviglia non sia stato preso in considerazione Conte"
- 16:32 UFFICIALE - Cagliari, rinnova Pisacane: ora si può pensare a Berenbruch
- 16:17 fcinInter, cinque rinnovi in attesa di firma. Con un caso particolare
- 16:03 Inter-Chivu fino al 2028: settimana prossima atteso l'annuncio delle rinnovo
- 15:49 Artan, niente Mondiale. La UEFA gli affida la Supercoppa europea
- 15:33 Melli: "Palestra non è Dumfries, 50 milioni sono tanti"
- 15:20 Chivu e la Champions: quando i soldi non bastano, ma aiutano
- 15:07 Frattesi, la Premier ipotesi più concreta. E l'Inter ha fissato il prezzo
- 14:54 Caso Bastoni, Chivu svela: "A tanti sono girati i maroni"
- 14:41 Frattesi e Cambiaso, la situazione in ottica mercato
- 14:28 Bookies - Mondiali, Lautaro in pole tra i marcatori 'italiani'
- 14:15 Footy Headlines, nuovi dettagli sulla terza maglia dell'Inter
- 14:02 SM - La Juve valuta Cambiaso 30 milioni. Può essere pedina strategica
- 13:51 Chivu: "Rivincere? L'anno prossimo sarà peggio. Mercato, non parlo dei se"
- 13:49 SM - Palestra e Frattesi, intreccio tra Inter, Atalanta e Premier League
- 13:36 Troppa 'grazia', Mr. Zazzaroni
- 13:23 Inter pista ormai fredda, Muharemovic adesso è un'idea della Juventus
- 13:00 Dzeko: "Vorrei Muharemovic all'Inter. Dimarco? Non ero arrabbiato"
- 12:51 Il fisioterapista Lama: "Lautaro e Frattesi 'sistemati' prima di Inter-Barça"
- 12:44 Lautaro ha ancora fame, Zanetti: "Cosa ha detto a Chivu a fine stagione"