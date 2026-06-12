L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di Carnevali, citando anche Marotta nel corso della discussione: "Mi fido di Carnevali. A mio modo di vedere vale Marotta, non come esperienza ma come valore assoluto. Con Carnevali e l'italianizzazione dirigenziale intravedo una Juve che darà molto filo da torcere all'Inter i prossimi anni. L'ho avuto a Monza, era scudiero di Marotta. Su Yildiz comunque se offrono 100 mln lo do via subito però. Se ci sono somme spropositate che ti offrono, devi coglierle. E uno di quel valore Yildiz lo può trovare".