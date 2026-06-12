Di seguito il programma delle giovanili per questo fine settimana. Spicca la finale Scudetto dell'Under 18 di Simone Fautario, che a Cesena sfiderà il Bologna per aggiudicarsi il tricolore.
UNDER 18 Semifinale Playoff: Inter-Torino 4-4 d.t.s. Reti: 11’ Moressa, 58’ Carrara, 89’ Strand (rig), 108’ Konteh L'Inter accede in finale per il miglior piazzamento in classifica.
Sabato 13 giugno, ore 20:00 - Finale Playoff: Inter-Bologna - Stadio "Dino Manuzzi", Cesena.
UNDER 17 FEMMINILE sabato 13 giugno, ore 17:30- Playoff, semifinale andata: Inter-Parma- KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 17 Playoff, andata quarti di finale: Hellas Verona-Inter 0-0 Reti: - Mercoledì 17 giugno, ore 17:30 - Playoff, semifinale ritorno: Inter-Hellas Verona - KONAMI Football Centre, Milano.
UNDER 16 Playoff, semifinale andata: Inter-Roma 2-0 Reti: 26' Penta, 49' Omini P. Domenica 14 giugno, ore 11:00 - Playoff, semifinale ritorno: Roma-Inter - C.S. “Fulvio Bernardini”, Roma.
UNDER 15 Domenica 14 giugno, ore 11:00 – Playoff, semifinale ritorno: Empoli-Inter (andata 1-0) – Centro Sportivo Petroio - Via Villa Alessandri SNC Vinci (FI)
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 14 giugno, ore 11:00 – Playoff, semifinale andata: Roma-Inter – Centro "Giulio Onesti", Roma.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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