Di seguito il programma delle giovanili per questo fine settimana. Spicca la finale Scudetto dell'Under 18 di Simone Fautario, che a Cesena sfiderà il Bologna per aggiudicarsi il tricolore.

UNDER 18 Semifinale Playoff: Inter-Torino 4-4 d.t.s. Reti: 11’ Moressa, 58’ Carrara, 89’ Strand (rig), 108’ Konteh L'Inter accede in finale per il miglior piazzamento in classifica.

Sabato 13 giugno, ore 20:00 - Finale Playoff: Inter-Bologna - Stadio "Dino Manuzzi", Cesena.

UNDER 17 FEMMINILE sabato 13 giugno, ore 17:30- Playoff, semifinale andata: Inter-Parma- KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 17 Playoff, andata quarti di finale: Hellas Verona-Inter 0-0 Reti: - Mercoledì 17 giugno, ore 17:30 - Playoff, semifinale ritorno: Inter-Hellas Verona - KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 16 Playoff, semifinale andata: Inter-Roma 2-0 Reti: 26' Penta, 49' Omini P. Domenica 14 giugno, ore 11:00 - Playoff, semifinale ritorno: Roma-Inter - C.S. “Fulvio Bernardini”, Roma.

UNDER 15 Domenica 14 giugno, ore 11:00 – Playoff, semifinale ritorno: Empoli-Inter (andata 1-0) – Centro Sportivo Petroio - Via Villa Alessandri SNC Vinci (FI)

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 14 giugno, ore 11:00 – Playoff, semifinale andata: Roma-Inter – Centro "Giulio Onesti", Roma.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 12 giugno 2026 alle 23:30 / Fonte: Inter.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.