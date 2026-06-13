L'Inter ha fissato una sorta di prezzo di partenza per iniziare a trattare la partenza di Davide Frattesi, stimato, secondo Sky Sport, in circa 30 milioni di euro. Aspettando di capire se ci saranno inserimenti da parte di club italiani, in questo momento la squadra che sembra maggiormente interessata al centrocampista ex Sassuolo è il Nottingham Forest: la compagine biancorossa sta infatti approntando una prima offerta di 25 milioni di euro più bonus, vedremo se servirà a cedere subito il giocatore.

La chiave di volta

Quella di Frattesi sarebbe una cessione importante anche in chiave reinvestimenti, visto che potrebbe in qualche modo sbloccare le trattative in entrata pendenti in casa nerazzurra, come ad esempio quelle per Curtis Jones, Marco Palestra e Oumar Solet.