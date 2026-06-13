Lo stallo tra Inter e Atalanta per Marco Palestra apre a più scenari e obbliga il club nerazzurro a valutare delle alternative per la fascia destra, orfana di Denzel Dumfries che è destinato al Real Madrid. Il club bergamasco continua a valutare il cartellino del classe 2005 intorno ai 50-55 milioni di euro, mentre i nerazzurri Campioni d’Italia al momento sono fermi all'offerta di 45 milioni di euro bonus compresi, ritenuta più che soddisfacente. Se nelle prossime ore l'affare non si dovesse sbloccare, allora - informa oggi Tuttosport - non è da escludere che l'Inter possa tornare con forza su Dan Ndoye del Nottingham Forest, club inglese che sembra intenzionato a fare sul serio per Davide Frattesi.
Frattesi per facilitare l'affare
Secondo TS, infatti, i nerazzurri potrebbero estrarre dal mazzo il jolly Frattesi, per facilitare l'affare. Ma attenzione anche agli altri club, visto che sull’italiano potrebbe tornare anche la Juventus dopo l'arrivo di Giovanni Carnevali. "Insomma, intavolare una trattativa con annesso scambio tra i due calciatori non sarebbe fantacalcio", scrive TS.
Settimana calda
Quella in arrivo sarà una settimana calda su più fronti in casa Inter. Sia sul fronte Ivan Provedel (accordo per un biennale da 1.5 milioni all'anno più opzione per il terzo anno, ma resta da trovare l'accordo con la Lazio che chiede 5 milioni) che su Oumar Solet. "La sensazione - riporta TS - è che con l’Udinese ci si possa venire incontro, configurando l'approdo del francese in nerazzurro per 20 milioni più bonus. Permane una significativa distanza invece per Jones, servirà uno sforzo economico maggiore, da 25-27 milioni, per ammirare l’inglese in Italia. Intanto chi lo sa che oggi, in occasione del Corazon Classic tra Real Madrid Leyendas e Inter Legends, il presidente Marotta non riesca, grazie all’amicizia e alla stima con Florentino Perez, a tirare fuori dal cilindro spagnolo un’opportunità di mercato di quelle imprevedibili e irrifiutabili, per qualche galattico scontento e voglioso di mostrare il proprio valore in Serie A".
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 12:35 Pincella, il nutrizionista dell'Inter: "Ecco la dieta dei calciatori"
- 12:14 Infantino sistema la rotta: "L'Italia tornerà ai Mondiali nel 2030"
- 12:00 TRAMONTANA: "PALESTRA come LOOKMAN, spero di SBAGLIARMI. INTER-REAL? Ecco il mio NOME. Su OAKTREE..."
- 11:40 Montella: "Su Calhanoglu ho vari punti interrogativi"
- 11:24 Messaggero Veneto - Solet verso l'Inter: Inler vola in Turchia per il sostituto
- 11:10 Calhanoglu: "Pronto al Mondiale da capitano della Turchia. Montella..."
- 10:56 Endrick-Inter, nessuna trattativa in corso. Il giocatore resterà a Madrid
- 10:36 Pogba: "Francia, sono in contatto anche con Thuram. Ma non tutti i giorni"
- 10:22 TS - Ndoye se salta Palestra: l'Inter ha un jolly. Possibili occasioni dal Real
- 09:58 TS - Juventus-Frattesi, ora si può: il rapporto Carnevali-Marotta può aiutare
- 09:46 CdS - Curtis Jones-Inter, l'assist a sorpresa di Iraola per sbloccare l'affare
- 09:33 TS - Inter quasi pronta, fiducia per Palestra. Mkhitaryan e De Vrij alla firma
- 09:21 CdS - Chivu valuta Massolin: permanenza all'Inter difficile, due scenari
- 09:08 Kempes esalta Lautaro: "È un grande giocatore, all'Inter gli riesce tutto"
- 08:55 Taremi: "L'Inter sarà sempre un club speciale per me, lì ho ricordi unici"
- 08:42 GdS - In Argentina sono sicuri: è il miglior Lautaro di sempre
- 08:28 GdS - Stankovic si gioca l'Inter: il ritiro in Germania per convincere Chivu
- 08:15 CdS - L'Inter stringe per Solet. Ottimismo per Palestra: due i motivi
- 00:03 Sky - Frattesi, l'Inter vuole 30 mln. Il Nottingham prepara l'offerta
- 00:00 Chivu che corteggia Marotta che corteggia Oaktree
- 23:50 Pisacane: "Palestra ha mostrato solo il 60%. Ha una bella responsabilità"
- 23:45 Bologna U18, Della Rocca verso la finale: "Manca il passo più importante"
- 23:42 Lazio, mercato a saldo zero. Arriva l'accelerata per Provedel?
- 23:30 Il weekend delle giovanili: domani l'Under 18 si gioca lo Scudetto
- 23:15 Serata di stelle per PUPI a Napoli, lunedì la presentazione con Zanetti
- 23:00 Larin risponde a Lukic: tra Canada e Bosnia è pari e patta
- 22:45 Braglia: "Carnevali? Per me vale Marotta. Era il suo scudiero"
- 22:30 Aivazoglou, GM NBA Europe: "Roma e Milano? In Italia altre candidature"
- 22:15 Meet and Greet speciale a Madrid per due Inter Club della Spagna
- 22:00 Accuse di violenza sessuale, il Canada nega l'ingresso a Partey
- 21:45 videoInter Legends a Madrid. Tête-à-tête tra Marotta e Butragueno
- 21:30 Brandsma, ex oss. Heerenveen: "Dumfries era impreciso, ma che forza"
- 21:15 Il giudizio di Condò: "La Champions è un'assassina silenziosa. E le big..."
- 21:00 Anche la FIGC bacchetta Gianni Infantino: "Un'uscita infelice"
- 20:45 D'Alessandro: "Inter livello alto, la Roma può migliorare. Su Gasp..."
- 20:30 fcinNon solo Topalovic: tutti i nomi trattati con l'Avellino. Le idee Inter
- 20:15 Frattesi e la Premier: un binomio azzeccato? Lui ha voglia di riscatto
- 20:00 Volevano gli Azzurri, ci sarà la Bosnia: tanti italiani allo stadio a Toronto
- 19:45 Trevisani: "Palestra, l'Atalanta chiedeva 45 mln. Poi ha fatto una mossa"
- 19:30 Cocchi, quale prossimo step? Perché Palermo può essere la strada giusta
- 19:15 Can Uzun: "Calhanoglu un grande, solo assomigliargli mi rende felice"
- 19:00 Rivivi la diretta! PALESTRA, SOLET, JONES e... PROVEDEL: "MERCATO in STAND-BY". MAROTTA a MADRID: OCCASIONE REAL?
- 18:47 Venezia, Bodie: "Ecco perché il calcio italiano attrae investitori stranieri"
- 18:33 Abodi stupito dalle parole di Infantino: "Voglio sentirlo, sono perplesso"
- 18:19 L'Equipe - Futuro dei Bleus: Inter in pole per Kone, occhio a Thuram
- 18:04 Infantino: "Pensiamo di allargare il Mondiale, così l'Italia ce la farà"
- 17:50 Le Legend dell'Inter sfidano quelle del Real: dove vedere il match in diretta
- 17:35 Toldo e Hisense, serata esclusiva con aneddoti e watch party
- 17:21 UFFICIALE - D'Amico è il nuovo ds della Roma: sarà operativo dal 1° luglio
- 17:07 Bookies - Fiducia in Palestra all'Inter: quota bassissima
- 16:53 UFFICIALE - Sbravati, né Inter né Roma: sarà il dt del vivaio dell'Atalanta
- 16:39 Il ds dell'Avellino Aiello incontra l'Inter: il possibile oggetto del discutere
- 16:25 Dembelé: "La seconda Champions con il PSG più speciale della prima"
- 16:10 Baturina: "Croazia spesso sottovalutata, vogliamo dimostrare il contrario"
- 15:57 Totti: "Ko in finale di Coppa Italia con la Lazio? Ci fosse stata l'Inter..."
- 15:43 UFFICIALE - Torino-D'Aversa, si separano le strade: al suo posto Abate
- 15:28 Milito compie 47 anni, l'Inter: "Eroico principe protagonista del Triplete"
- 15:15 Manchester City su Malo Gusto, assist all'Inter per Palestra?
- 15:01 Argentina-Algeria, Lautaro probabile titolare: è favorito rispetto ad Alvarez
- 14:48 UFFICIALE - Aquilani nuovo allenatore del Sassuolo
- 14:44 L'Equipe - L'Arsenal vuole inserirsi tra Inter e Atletico per Koné
- 14:23 O Jogo - L'Inter pronta a rifarsi avanti per Hornicek
- 14:16 Manchester City pronto all'offerta, l'Inter conta sulla volontà di Palestra
- 14:02 Under 18, l'Inter vola in finale. Fautario: "Non abbiamo mai mollato"
- 13:50 SM - Frattesi, Provedel, Palestra e Solet: la situazione
- 13:36 CF - Champions, la UEFA paga gli ultimi premi: all'Inter 8 mln di euro
- 13:22 Il Palermo vuole rinforzare le corsie e guarda in casa nerazzurra
- 13:09 Schelotto: "Chivu esempio da seguire. Quando lo incontrai a San Siro..."
- 12:56 Joey Veerman tra i profili valutati per sostituire Frattesi
- 12:43 Corsera - Nuovo San Siro, ipotesi La Maura per i parcheggi