Lo stallo tra Inter e Atalanta per Marco Palestra apre a più scenari e obbliga il club nerazzurro a valutare delle alternative per la fascia destra, orfana di Denzel Dumfries che è destinato al Real Madrid. Il club bergamasco continua a valutare il cartellino del classe 2005 intorno ai 50-55 milioni di euro, mentre i nerazzurri Campioni d’Italia al momento sono fermi all'offerta di 45 milioni di euro bonus compresi, ritenuta più che soddisfacente. Se nelle prossime ore l'affare non si dovesse sbloccare, allora - informa oggi Tuttosport - non è da escludere che l'Inter possa tornare con forza su Dan Ndoye del Nottingham Forest, club inglese che sembra intenzionato a fare sul serio per Davide Frattesi.

Frattesi per facilitare l'affare

Secondo TS, infatti, i nerazzurri potrebbero estrarre dal mazzo il jolly Frattesi, per facilitare l'affare. Ma attenzione anche agli altri club, visto che sull’italiano potrebbe tornare anche la Juventus dopo l'arrivo di Giovanni Carnevali. "Insomma, intavolare una trattativa con annesso scambio tra i due calciatori non sarebbe fantacalcio", scrive TS.

Settimana calda

Quella in arrivo sarà una settimana calda su più fronti in casa Inter. Sia sul fronte Ivan Provedel (accordo per un biennale da 1.5 milioni all'anno più opzione per il terzo anno, ma resta da trovare l'accordo con la Lazio che chiede 5 milioni) che su Oumar Solet. "La sensazione - riporta TS - è che con l’Udinese ci si possa venire incontro, configurando l'approdo del francese in nerazzurro per 20 milioni più bonus. Permane una significativa distanza invece per Jones, servirà uno sforzo economico maggiore, da 25-27 milioni, per ammirare l’inglese in Italia. Intanto chi lo sa che oggi, in occasione del Corazon Classic tra Real Madrid Leyendas e Inter Legends, il presidente Marotta non riesca, grazie all’amicizia e alla stima con Florentino Perez, a tirare fuori dal cilindro spagnolo un’opportunità di mercato di quelle imprevedibili e irrifiutabili, per qualche galattico scontento e voglioso di mostrare il proprio valore in Serie A".