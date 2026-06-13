"Non sono più abituato, ormai mi sono dato al tennis...". Uscito per un problema muscolare nel corso della partita tra le leggende di Real Madrid e Inter, Andrea Ranocchia scherza ai microfoni di Inter TV dalla panchina del Bernabeu, raccontando poi le sue sensazioni per questo suo ritorno in campo in una cornice così importante: "Stadio bellissimo, bella esperienza con tanti compagni. Sono davvero contento, infortunio a parte".