"Non sono più abituato, ormai mi sono dato al tennis...". Uscito per un problema muscolare nel corso della partita tra le leggende di Real Madrid e Inter, Andrea Ranocchia scherza ai microfoni di Inter TV dalla panchina del Bernabeu, raccontando poi le sue sensazioni per questo suo ritorno in campo in una cornice così importante: "Stadio bellissimo, bella esperienza con tanti compagni. Sono davvero contento, infortunio a parte".

Sezione: News / Data: Sab 13 giugno 2026 alle 13:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.