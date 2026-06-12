Marco Palestra ha scelto l'Inter. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, i nerazzurri segnano un punto importante a proprio favore nella trattativa per provare a strappare l'esterno della nazionale all'Atalanta, proprietaria del cartellino che ad oggi ha messo l'asticella molto in alto per vendere il proprio gioiello.

Palestra pensa solo all'Inter

"Nei pensieri di Palestra c’è solo l’Inter - si legge sul quotidiano -. Chiaro che lo scenario possa sempre cambiare: fa parte del mercato. Ma, di solito, per carattere, quando l’esterno prende una decisione, resta fermo su quella e non c’è verso di fargli cambiare idea. Era accaduto lo stesso l’anno scorso quando la sua scelta era il Cagliari. C’erano anche altre squadre a volerlo. Ma alla fine comunque ha indossato i colori rossoblù". Ad oggi le cifre sono quelle emerse un po' ovunque: 45 milioni bonus compresi la proposta, 55 complessivi la richiesta.

Palestra-Inter, le differenze con l'affare Lookman

"Serve un rilancio, uno sforzo in più. Che finora non è arrivato anche perché occorre convincere Oaktree - si legge ancora - L’aspetto più importante è che non siamo davanti ad una vicenda simile a quella di Lookman. Se per il nigeriano era stato eretto un muro, per Palestra, invece, c’è la piena disponibilità alla cessione: ottenendo il massimo possibile, però. In aggiunta - dettaglio che ha già fatto sorridere l’Inter -, anche l’Atalanta pensa di vendere il suo gioiello in Italia e non all’estero".