L'arrivo di Giovanni Carnevali nella dirigenza della Juventus potrebbe riaccendere la trattativa per vedere Davide Frattesi in bianconero, assicura oggi Tuttosport tra le sue pagine. L'aspetto che può spingere verso questo scenario è l'ottimo rapporto che da tempo lega l'ex amministratore delegato del Sassuolo all'attuale presidente dell'Inter, Beppe Marotta.

Adzic e Koopmeiners liberano lo spazio in rosa

Come circolato nelle ultime ore, su Frattesi è forte il pressing del Nottingham Forest (che secondo Sky Sport sarebbe pronto a partire da 25 milioni di euro più bonus per convincere i nerazzurri a cedere il centrocampista, valutato intorno ai 30 milioni), ma adesso attenzione alla Juventus. Anche perché Luciano Spalletti lo voleva già a gennaio, quando non si era trovato l’incastro giusto tra le parti. "La Juve ci starebbe facendo un pensierino, visto che in estate sia il giovane Vasilje Adzic sia il flop Teun Koopmeiners appaiono destinati a fare i bagagli - scrive TS -. Tradotto: uno slot libero in rosa per Davidino ci sarebbe. E chi meglio di Carnevali che lo acquistò per 5 milioni dalla Roma, quando il classe 1999 era ancora semi-sconosciuto, per provare a rilanciarlo". La combo Spalletti-Carnevali ha grande stima per il centrocampista romano: ora resta da capire poi se ci possono essere i margini per impostare una trattativa.