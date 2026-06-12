Calciomercato a saldo zero per la Lazio. Il club biancoceleste dovrà agire in fase di campagna acquisti generando delle entrate prima di poter operare. A spiegarlo è la stessa società con il seguente comunicato: "La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.", che prevede che eventuali nuovi innesti subordinati a uscite o a operazioni che consentano di mantenere l'equilibrio richiesto dai parametri federali.

Non solo Provedel: Mario Gila nel mirino del Napoli

Data la situazione, si aprono diversi scenari per i giocatori attualmente nella rosa di Gennaro Gattuso: uno di questi è Mario Gila, difensore spagnolo in scadenza di contratto nel 2027 sul quale secondo Sky Sport c'è il forte interesse da parte del Napoli. Ma è inevitabile che il discorso tocchi anche Ivan Provedel, portiere che è finito nel mirino dell'Inter che nei giorni scorsi ha incontrato il suo agente Giuseppe Rava. Al momento c'è distanza tra le parti ma l'impedimento 'istituzionale' potrebbe portare la Lazio, che necessita di introiti, ad accelerare le operazioni per agevolare il passaggio del portiere friulano in nerazzurro.