Grande debutto al Mondiale di casa per gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino, che nell'avveniristica cornice del SoFi Stadium di Inglewood ha travolto il Paraguay con un secco 4-1, risulto che racconta bene l'andamento di una gara dominata dalla squadra a stelle e strisce per lunghi tratti. Le cose si mettono subito bene per gli USA, che al settimo minuto sbloccano il risultato grazie ad un'autore di Raul Bobadilla che beffa il proprio portiere allungando la gamba quando non avrebbe dovuto e infilando la sfera nella propria porta. Con il passare dei minuti cresce la figura di Folarin Balogun: l'attaccante del Monaco firma il raddoppio alla mezz'ora con una conclusione precisa e, poco prima dell'intervallo, colpisce ancora firmando la rete del 3-0.

Nel finale, anche la Trivela di Reyna

Paraguay che nella ripresa prova logicamente a rendere meno amara la serata, trovando anche la rete del 3-1 grazie alla conclusione vincente di Mauricio. Ma la squadra di Gustavo Alfaro non riesce ad andare oltre e in pieno recupero incassa anche la rete del 4-1 con un gioiellino di Giovanni Reyna che con una Trivela manda la palla all'angolino destro della porta difesa da Orlando Gill. Gli Stati Uniti hanno realizzato quattro reti in una partita mondiale, un risultato senza precedenti nella loro storia ai Mondiali.