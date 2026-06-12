Inter e Milan avrebbero individuato l'area di La Maura per realizzare un parcheggio da migliaia di posti funzionale al progetto del nuovo San Siro, progetto il cui cantiere dovrebbe aprire nel 2027, con la fine dei lavori prevista per il 2031, prima degli Europei che si disputeranno tra Italia e Turchia. Secondo quanto svelato dal Corriere della Sera, i due club milanese avrebbero avuto dei contatti preliminari con Snaitech, proprietaria dell'area, per sondare la disponibilità a un'eventuale cessione. Dialoghi ancora sommari che non avrebbero portato all'apertura di una trattativa ufficiale, specifica il quotidiano.

Parallelamente, il Comune di Milano ha avanzato l'ipotesi di esercitare il diritto di prelazione una volta conclusa la causa pendente tra Snaitech e Esagreen, in giudizio per rescindere il contratto. Con il sindaco Giuseppe Sala che a più riprese ha espresso il desiderio di 'voler comprare la Maura e lasciarla a verde'.