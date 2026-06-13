Nella continua danza di nomi di mercato intorno all'Inter, uno degli ultimissimi circolato sarebbe quello dell'attaccante diciannovenne del Real Madrid, reduce dal prestito all'Olympique Lione, Endrick Felipe Moreira de Sousa, comunemente noto come Endrick. Rumors che però non sembrerebbero fondati e al contrario non ritrovano particolari riscontri. A fare il punto sul brasiliano è Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, dove l'esperto di mercato ha di fatto stroncato sul nascere le speculazioni in merito ad un'eventuale suggestione.

Inter-Endrick, nessuna trattativa

Tra i nerazzurri e il giovane brasiliano non c'è assolutamente niente. Nessuna trattativa tanto meno contatto: il giocatore è momentaneamente concentrato sul Mondiale e al termine del Torneo, il giocatore farà rientro a Madrid dove rientra dopo il prestito e dove sembra essere destinato a rimanere. Il Real vuole tenerlo a corte di Mourinho e qualche settimana fa ha incontrato gli agenti di Endrick, dell'agenzia di ROC Nation, per comunicare le intenzioni di voler puntare e contare su di lui.