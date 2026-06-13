Tra i protagonisti del 'Corazón Classic Match 2026', tra le leggende dell'Inter e quelle del Real Madrid, andato in scena oggi all'Estadio Bernabeu, Borja Valero ha parlato così della gara benefica, i cui proventi saranno destinati a finanziare i progetti della 'Fundación Real Madrid', ai canali ufficiali del club spagnolo: "Vedere lo stadio pieno per un evento come questo è incredibile. Il nuovo Bernabéu è impressionante; è uno dei migliori stadi al mondo ed è un piacere poter giocare qui oggi. La causa benefica è ciò che ci ha motivato a venire qui, abbiamo cercato di aiutare il più possibile perché la causa è meritevole", le parole del doppio ex.