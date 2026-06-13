Tra i protagonisti del 'Corazón Classic Match 2026', tra le leggende dell'Inter e quelle del Real Madrid, andato in scena oggi all'Estadio Bernabeu, Borja Valero ha parlato così della gara benefica, i cui proventi saranno destinati a finanziare i progetti della 'Fundación Real Madrid', ai canali ufficiali del club spagnolo: "Vedere lo stadio pieno per un evento come questo è incredibile. Il nuovo Bernabéu è impressionante; è uno dei migliori stadi al mondo ed è un piacere poter giocare qui oggi. La causa benefica è ciò che ci ha motivato a venire qui, abbiamo cercato di aiutare il più possibile perché la causa è meritevole", le parole del doppio ex.  

Sezione: News / Data: Sab 13 giugno 2026 alle 18:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.