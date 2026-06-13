Manuel Akanji è il primo giocatore dell'Inter a debuttare al Mondiale 2026. Come da copione, Murat Yakin, ct della nazionale svizzera, ha deciso di puntare sul difensore nerazzurro inserendolo nell'undici titolare che sfiderà alle 21 il Qatar al 'Levi's Stadium' di Santa Clara, in California, per la prima giornata del girone B che ieri si è aperto con il pareggio tra Canada e Bosnia ed Erzegovina (Jovo Lukic al 21', Cyle Larin al 78').

L'ex giocatore del Manchester City guiderà la linea a tre davanti a Gregor Kobel completata ai suoi lati da Nico Elvedi e Ricardo Rodriguez.