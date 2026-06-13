Tra i giocatori del Real Madrid che maggiormente si sono messi in mostra nel Corazon Classic contro l'Inter c'è stato indubbiamente l'ex difensore portoghese Pepe, autore del gol del momentaneo 1-1 e in generale sempre molto pericoloso con le sue scorribande offensive. A fine gara, Pepe ha parlato a Real Madrid TV della partita e più in generale dell'impegno del Real Madrid per la beneficenza: "Per me è un privilegio poter tornare qui, in questo stadio che è stato casa mia per dieci anni, e ricevere l'affetto dei tifosi. Questa partita dimostra la grandezza del Real Madrid".

Il Real Madrid sa fare cose incredibili

Prosegue il lusitano: "È una partita per aiutare le persone e dobbiamo congratularci con il club per questa iniziativa a favore degli altri. I tifosi hanno risposto, ed è incredibile quello che il club più grande del mondo può generare. Oggi lo stadio era pieno".