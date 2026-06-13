A poche ore dal fischio d'inizio della gara tra Qatar e Svizzera, l'emittente elvetica Blue Sport ha incontrato a San Francisco un gruppetto di tifosi della Nazionale di Julen Lopetegui, raccontando la loro euforia in vista del debutto nella manifestazione, tale da sbilanciarsi su una vittoria della propria squadra. Ma quando viene chiesto loro quali giocatori della Nazionale svizzera conoscano, cominciano davvero a esitare. Uno tentenna, il secondo non dice nulla. Il terzo chiede "Zuric?". Un altro nomina "Gomez". Alla fine, vengono fuori due nomi di ex giocatori della nazionale quali Yann Sommer e Xherdan Shaqiri.

Solo con l'aiuto della tecnologia

Alla fine, il piccolo concorso si conclude senza un vincitore; anche perché la prima persona a nominare un giocatore attualmente in nazionale, ovvero il difensore dell'Inter Manuel Akanji, lo aveva cercato su Google in precedenza. Non viene fatto un dramma, comunque, anche perché probabilmente nemmeno i più grandi esperti di calcio svizzeri conoscerebbero un solo giocatore della Nazionale del Qatar.