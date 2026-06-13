La rubrica “Io giro l’Italia per te”, ideata da FcInterNews in collaborazione con Biapri, taglia il traguardo della 60esima puntata con un appuntamento speciale.

Il viaggio fa tappa in Svizzera per conoscere l'Inter Club Valais. Un amore smisurato per i colori nerazzurri che supera ogni confine geografico e che si è consolidato attraverso la musica.

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Sezione: Focus / Data: Sab 13 giugno 2026 alle 18:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.