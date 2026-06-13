Nella stagione appena conclusa il Palermo era la squadra con l’età media più alta tra i giocatori, coi suoi 28,1 anni. E l’indirizzo per il 2026/27 non sembra al momento quello di invertire il trend, semmai quello di cominciare a inserire qualche Under che non faccia da comprimario ma possa davvero incidere sul rendimetno della squadra rosanero, visto che l'ultimo a riuscirci è stato Filippo Ranocchia. Per questo motivo, spiega il Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti si sta mettendo al lavoro anche perché un nucleo di under servirà comunque al Palermo per ragioni regolamentari, dato che la Serie B impone infatti un massimo di diciotto giocatori nati entro il 31 dicembre 2002 nella lista principale.

Linea verde per la difesa

Qualche nome, tuttavia, è già finito nel mirino della società, soprattutto per il reparto difensivo. A partire dal classe 2003 Giovanni Bonfanti, di proprietà dell’Atalanta, che è stato già allenato da Filippo Inzaghi e può ricoprire sia il ruolo di centrale sinistro sia quello di terzino. Il 2004 Gabriele Guarino, invece, è in uscita dall’Empoli dopo un’ottima stagione: il suo gol al Barbera interruppe l’imbattibilità casalinga di Joronen, che durava da 455 minuti. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui Bologna, Cagliari e Torino. L'ultimo nome nella lista è quello di Matteo Cocchi, terzino classe 2007 dell'Inter, che nella scorsa stagione si è messo in evidenza con l’Inter Under 23 e ha avuto anche l’opportunità di esordire tra i professionisti con la maglia nerazzurra.