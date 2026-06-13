Solo una manciata di minuti per Giampaolo Pazzini nel 'Corazon Classic Match', la sfida tra le leggende di Inter e Real Madrid, andata in scena oggi allo stadio 'Santagio Bernabeu': "Non mi ricordavo che il campo fosse così grande, ma le sensazioni sono state fantastiche, ci siamo diveriti. Essere qui è bellissimo: devo dire che ho visto Karagounis particolarmente in forma, mi è piaciuto!", ha detto il Pazzo a Inter TV. 

Sezione: News / Data: Sab 13 giugno 2026 alle 19:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.