In campo per 34' minuti, a difesa della porta di Inter Legends nella sfida alle vecchie glorie del Real Madrid, Francesco Toldo parla così dell'emozione di calcare di nuovo il campo dello Estadio Bernabeu, 16 anni dopo la vittoria della finale di Champions League con cui la squadra nerazzurra di José Mourinho completo un leggendario Triplete: "Siamo in forma dai, ho fatto una bella parata - le parole dell'ex portiere a Inter TV -. Le sensazioni sono bellissime, c'è sempre tanta adrenalina, essere qui è come essere a San Siro: il Bernabéu è uno stadio amico, perché nel 2010 ci ha regalato un'emozione incredibile. Incontrare tanti vecchi compagni è stata una gioia, devo dire che facciamo sempre un'ottima figura! I più giovani sono quelli più in forma, ma anche Maicon e Cambiasso sono intramontabili, per non parlare di Palacio".