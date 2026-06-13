In campo per 34' minuti, a difesa della porta di Inter Legends nella sfida alle vecchie glorie del Real Madrid, Francesco Toldo parla così dell'emozione di calcare di nuovo il campo dello Estadio Bernabeu, 16 anni dopo la vittoria della finale di Champions League con cui la squadra nerazzurra di José Mourinho completo un leggendario Triplete: "Siamo in forma dai, ho fatto una bella parata - le parole dell'ex portiere a Inter TV -. Le sensazioni sono bellissime, c'è sempre tanta adrenalina, essere qui è come essere a San Siro: il Bernabéu è uno stadio amico, perché nel 2010 ci ha regalato un'emozione incredibile. Incontrare tanti vecchi compagni è stata una gioia, devo dire che facciamo sempre un'ottima figura! I più giovani sono quelli più in forma, ma anche Maicon e Cambiasso sono intramontabili, per non parlare di Palacio". 

Sezione: Copertina / Data: Sab 13 giugno 2026 alle 18:15 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.