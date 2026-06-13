La storia non è cambiata: Curtis Jones vuole l'Inter e può lasciare il Liverpool nonostante il cambio in panchina tra Arne Slot, tecnico che lo aveva pian piano spinto ai margini del progetto, e il nuovo allenatore Andoni Iraola. Una novità che, almeno secondo la versione del Corriere dello Sport, potrebbe contribuire a spingere il centrocampista inglese verso Milano.
Iraola chiede Scott per rinforzare il centrocampo del Liverpool
L'inaspettato assist arriva direttamente dall'Inghilterra: il nuovo tecnico dei Reds avrebbe infatti informato il club di voler portare con sé dal Bournemouth il centrocampista classe 2003 Alex Scott, legato ancora da due anni di contratto e uno dei pupilli dello spagnolo, pronto a ritagliarli un'importante fetta di spazio nella prossima annata ad Anfield. Il calciatore si trasferirebbe volentieri al Liverpool, mentre il club sembra propenso all'investimento: uno scenario che può portare gli inglesi ad ammorbidire la posizione su Curtis Jones, il principale indiziato a fargli spazio. "Ne beneficerebbe l'Inter, che fino a questo momento è ferma all'offerta da 20 milioni fatta per mano di Piero Ausilio una settimana fa, ma distante una decina di milioni dalle attuali richieste degli inglesi - riporta il Corsport - -. Jones ha già le dita incrociate, nella speranza che l'affare si sblocchi: gli è giunta all'orecchio la voce secondo cui Chivu stravede per lui ed è pronto a investirlo di una responsabilità importante nell'Inter del prossimo anno".
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 12:35 Pincella, il nutrizionista dell'Inter: "Ecco la dieta dei calciatori"
- 12:14 Infantino sistema la rotta: "L'Italia tornerà ai Mondiali nel 2030"
- 12:00 TRAMONTANA: "PALESTRA come LOOKMAN, spero di SBAGLIARMI. INTER-REAL? Ecco il mio NOME. Su OAKTREE..."
- 11:40 Montella: "Su Calhanoglu ho vari punti interrogativi"
- 11:24 Messaggero Veneto - Solet verso l'Inter: Inler vola in Turchia per il sostituto
- 11:10 Calhanoglu: "Pronto al Mondiale da capitano della Turchia. Montella..."
- 10:56 Endrick-Inter, nessuna trattativa in corso. Il giocatore resterà a Madrid
- 10:36 Pogba: "Francia, sono in contatto anche con Thuram. Ma non tutti i giorni"
- 10:22 TS - Ndoye se salta Palestra: l'Inter ha un jolly. Possibili occasioni dal Real
- 09:58 TS - Juventus-Frattesi, ora si può: il rapporto Carnevali-Marotta può aiutare
- 09:46 CdS - Curtis Jones-Inter, l'assist a sorpresa di Iraola per sbloccare l'affare
- 09:33 TS - Inter quasi pronta, fiducia per Palestra. Mkhitaryan e De Vrij alla firma
- 09:21 CdS - Chivu valuta Massolin: permanenza all'Inter difficile, due scenari
- 09:08 Kempes esalta Lautaro: "È un grande giocatore, all'Inter gli riesce tutto"
- 08:55 Taremi: "L'Inter sarà sempre un club speciale per me, lì ho ricordi unici"
- 08:42 GdS - In Argentina sono sicuri: è il miglior Lautaro di sempre
- 08:28 GdS - Stankovic si gioca l'Inter: il ritiro in Germania per convincere Chivu
- 08:15 CdS - L'Inter stringe per Solet. Ottimismo per Palestra: due i motivi
- 00:03 Sky - Frattesi, l'Inter vuole 30 mln. Il Nottingham prepara l'offerta
- 00:00 Chivu che corteggia Marotta che corteggia Oaktree
- 23:50 Pisacane: "Palestra ha mostrato solo il 60%. Ha una bella responsabilità"
- 23:45 Bologna U18, Della Rocca verso la finale: "Manca il passo più importante"
- 23:42 Lazio, mercato a saldo zero. Arriva l'accelerata per Provedel?
- 23:30 Il weekend delle giovanili: domani l'Under 18 si gioca lo Scudetto
- 23:15 Serata di stelle per PUPI a Napoli, lunedì la presentazione con Zanetti
- 23:00 Larin risponde a Lukic: tra Canada e Bosnia è pari e patta
- 22:45 Braglia: "Carnevali? Per me vale Marotta. Era il suo scudiero"
- 22:30 Aivazoglou, GM NBA Europe: "Roma e Milano? In Italia altre candidature"
- 22:15 Meet and Greet speciale a Madrid per due Inter Club della Spagna
- 22:00 Accuse di violenza sessuale, il Canada nega l'ingresso a Partey
- 21:45 videoInter Legends a Madrid. Tête-à-tête tra Marotta e Butragueno
- 21:30 Brandsma, ex oss. Heerenveen: "Dumfries era impreciso, ma che forza"
- 21:15 Il giudizio di Condò: "La Champions è un'assassina silenziosa. E le big..."
- 21:00 Anche la FIGC bacchetta Gianni Infantino: "Un'uscita infelice"
- 20:45 D'Alessandro: "Inter livello alto, la Roma può migliorare. Su Gasp..."
- 20:30 fcinNon solo Topalovic: tutti i nomi trattati con l'Avellino. Le idee Inter
- 20:15 Frattesi e la Premier: un binomio azzeccato? Lui ha voglia di riscatto
- 20:00 Volevano gli Azzurri, ci sarà la Bosnia: tanti italiani allo stadio a Toronto
- 19:45 Trevisani: "Palestra, l'Atalanta chiedeva 45 mln. Poi ha fatto una mossa"
- 19:30 Cocchi, quale prossimo step? Perché Palermo può essere la strada giusta
- 19:15 Can Uzun: "Calhanoglu un grande, solo assomigliargli mi rende felice"
- 19:00 Rivivi la diretta! PALESTRA, SOLET, JONES e... PROVEDEL: "MERCATO in STAND-BY". MAROTTA a MADRID: OCCASIONE REAL?
- 18:47 Venezia, Bodie: "Ecco perché il calcio italiano attrae investitori stranieri"
- 18:33 Abodi stupito dalle parole di Infantino: "Voglio sentirlo, sono perplesso"
- 18:19 L'Equipe - Futuro dei Bleus: Inter in pole per Kone, occhio a Thuram
- 18:04 Infantino: "Pensiamo di allargare il Mondiale, così l'Italia ce la farà"
- 17:50 Le Legend dell'Inter sfidano quelle del Real: dove vedere il match in diretta
- 17:35 Toldo e Hisense, serata esclusiva con aneddoti e watch party
- 17:21 UFFICIALE - D'Amico è il nuovo ds della Roma: sarà operativo dal 1° luglio
- 17:07 Bookies - Fiducia in Palestra all'Inter: quota bassissima
- 16:53 UFFICIALE - Sbravati, né Inter né Roma: sarà il dt del vivaio dell'Atalanta
- 16:39 Il ds dell'Avellino Aiello incontra l'Inter: il possibile oggetto del discutere
- 16:25 Dembelé: "La seconda Champions con il PSG più speciale della prima"
- 16:10 Baturina: "Croazia spesso sottovalutata, vogliamo dimostrare il contrario"
- 15:57 Totti: "Ko in finale di Coppa Italia con la Lazio? Ci fosse stata l'Inter..."
- 15:43 UFFICIALE - Torino-D'Aversa, si separano le strade: al suo posto Abate
- 15:28 Milito compie 47 anni, l'Inter: "Eroico principe protagonista del Triplete"
- 15:15 Manchester City su Malo Gusto, assist all'Inter per Palestra?
- 15:01 Argentina-Algeria, Lautaro probabile titolare: è favorito rispetto ad Alvarez
- 14:48 UFFICIALE - Aquilani nuovo allenatore del Sassuolo
- 14:44 L'Equipe - L'Arsenal vuole inserirsi tra Inter e Atletico per Koné
- 14:23 O Jogo - L'Inter pronta a rifarsi avanti per Hornicek
- 14:16 Manchester City pronto all'offerta, l'Inter conta sulla volontà di Palestra
- 14:02 Under 18, l'Inter vola in finale. Fautario: "Non abbiamo mai mollato"
- 13:50 SM - Frattesi, Provedel, Palestra e Solet: la situazione
- 13:36 CF - Champions, la UEFA paga gli ultimi premi: all'Inter 8 mln di euro
- 13:22 Il Palermo vuole rinforzare le corsie e guarda in casa nerazzurra
- 13:09 Schelotto: "Chivu esempio da seguire. Quando lo incontrai a San Siro..."
- 12:56 Joey Veerman tra i profili valutati per sostituire Frattesi
- 12:43 Corsera - Nuovo San Siro, ipotesi La Maura per i parcheggi