La storia non è cambiata: Curtis Jones vuole l'Inter e può lasciare il Liverpool nonostante il cambio in panchina tra Arne Slot, tecnico che lo aveva pian piano spinto ai margini del progetto, e il nuovo allenatore Andoni Iraola. Una novità che, almeno secondo la versione del Corriere dello Sport, potrebbe contribuire a spingere il centrocampista inglese verso Milano.

Iraola chiede Scott per rinforzare il centrocampo del Liverpool

L'inaspettato assist arriva direttamente dall'Inghilterra: il nuovo tecnico dei Reds avrebbe infatti informato il club di voler portare con sé dal Bournemouth il centrocampista classe 2003 Alex Scott, legato ancora da due anni di contratto e uno dei pupilli dello spagnolo, pronto a ritagliarli un'importante fetta di spazio nella prossima annata ad Anfield. Il calciatore si trasferirebbe volentieri al Liverpool, mentre il club sembra propenso all'investimento: uno scenario che può portare gli inglesi ad ammorbidire la posizione su Curtis Jones, il principale indiziato a fargli spazio. "Ne beneficerebbe l'Inter, che fino a questo momento è ferma all'offerta da 20 milioni fatta per mano di Piero Ausilio una settimana fa, ma distante una decina di milioni dalle attuali richieste degli inglesi - riporta il Corsport - -. Jones ha già le dita incrociate, nella speranza che l'affare si sblocchi: gli è giunta all'orecchio la voce secondo cui Chivu stravede per lui ed è pronto a investirlo di una responsabilità importante nell'Inter del prossimo anno".