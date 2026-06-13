Dopo Javier Zanetti, anche Esteban Cambiasso si ferma nella mixed zone del Bernabeu per parlare ai cronisti dopo la sua esibizione nel Corazon Classic 2026. Queste le parole del Cuchu: "Oggi ho avuto il cuore diviso a metà, ma sono contento. Primo per cosa signifca questa festa, perché con questa manifestazione si vuole anche aiutare. Poi perché per me è speciale tornare al Bernabeu, lo stadio dove sono arrivato la prima volta quando avevo 15 anni, trent'anni fa, per inseguire un sogno. Mi ha dato molta gioia sentire l'affetto dei tifosi del Real, anche se ora vivendo a Milano sono più vicino".

Come vedi il nuovo Real Madrid di Mourinho?

"Speriamo che sia ricca di trionfi, per la squadra e per José per il quale nutro un grandissimo affetto. Vedere le loro strade che si incrociano mi permette di non essere tifoso solo di una parte, visto che sono sempre al fianco del Real e ora per me sarà più facile".

Mourinho è profilo adeguato per il Real?

"José è sempre adeguato. Non sto seguendo molto bene l'attualità del Real Madrid per poter fare un'analisi, ma lui è un top mondiale e il Real necessita di gente top".