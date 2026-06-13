Preoccupazione e rammarico: questi i sentimenti prevalenti tra le chat dei residenti in zona San Siro dopo aver sentito dell’ipotesi studiata da Inter e Milan di realizzare alla Maura un parcheggio per il nuovo San Siro. La richiesta è unanime: "Salvare l’area e lasciarla a verde". Per questo i comitati e i cittadini chiedono al Comune di accelerare ad acquistarla, come aveva ipotizzato mesi fa. Le interlocuzioni tra i club e Snaitech, proprietaria della Maura, sarebbero sommarie: nessuna trattiva ufficiale ancora avviata. Inter e Milan si sarebbero limitati a sondare la disponibilità eventuale della società a cedere l’area, come riportato dal Corriere della Sera.

Il Comune atteso da una decisione il 23 giugno

Giuseppe Sipala, portavoce del comitato Bosco Falk, ha commentato così le voci: "Sono destabilizzato. La Maura è il polmone verde della città. Non si tocca". Per Patrizia Binda, residente del quartiere, realizzare lì un parcheggio "non serve. Ci sono tante soluzioni alternative. Ad esempio, per il futuro impianto si potrebbe utilizzare il parcheggio di via Novara. Già ci stanno togliendo il Parco dei Capitani per realizzare il nuovo stadio. Senza la Maura sarebbe veramente la fine". La sollecitazione che arriva dal territorio è la stessa: "Il Comune si affretti ad acquistare l’area" per lasciarla a verde, come da intenzioni del primo cittadino. Il 23 giugno i giudici amministrativi si pronunceranno nel merito sull’affaire San Siro.