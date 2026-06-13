Simone Fautario, che stasera guiderà l'Inter Under 18 nella finale scudetto contro il Bologna, vuole scrivere l’ennesima pagina vincente di una carriera costellata di successi nelle fasi finali dei Campionati Nazionali Giovanili. Il tecnico, infatti, ha già conquistato due titoli Under 15 Serie A e B sulla panchina del club nerazzurro: il primo nel 2023 a Fermo, nelle Marche (Empoli-Inter 2-2, 3-3 dts, 7-8 dtr, 25 giugno) e il secondo nella scorsa stagione a Rieti, nel Lazio (Fiorentina-Inter 1-2, 24 giugno 2025).

E stasera vuole calare il tris: "La soddisfazione più grande nel giocarsi la finale è vedere la felicità negli occhi dei ragazzi per aver certificato gli sforzi profusi durante tutta la stagione. Mi auguro, come sempre, che arrivino alla partita di domani con la testa libera e se la godano il più possibile", le parole del tecnico dei nerazzurri rilasciata alla vigilia a Figc.it.