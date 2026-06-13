In Argentina punteranno forte anche su Lautaro Martinez per provare a coronare il sogno del secondo Mondiale consecutivo. E la forma del Toro fa ben sperare il mondo Albiceleste. "Così non l’avevano mai visto - sentenzia La Gazzetta dello Sport -. Sudato ma feroce, concentrato ma sorridente. Peso forma, test atletici, autostima: è il miglior Lautaro di sempre, anche per gli argentini che lo trattano con rispetto e stima senza però adorarlo incondizionatamente. A Kansas City, dove la parola afa non indica l’acronimo della federcalcio di Buenos Aires ma la canicola che a tratti spezza il respiro, è una delle certezze del ct Scaloni per l’esordio di martedì contro l’Algeria”. Il capitano dell’Inter c’è e dovrebbe cominciare il Mondiale al centro dell’attacco con Lionel Messi nella gara d’esordio della Seleccion contro l’Algeria, in programma nella notte italiana tra il 17 e il 18 giugno alle ore 3.00 e valida per la prima giornata del Gruppo J.

Sogno Mondiale e Triplete personale

Il bruciante ko di Bodo, con conseguente infortunio al polpaccio dopo la doppietta di Pasqua contro la Roma, si è paradossalmente rivelato un alleato prezioso nel progetto di Lauti: rivincere il Mondiale, stavolta da protagonista, dopo aver conquistato scudetto, Coppa Italia e il titolo di capocannoniere della Serie A. Un Triplete personale da custodire con cura.