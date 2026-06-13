"Dalle sconfitte lo sport ci insegna a rialzarci. L’obiettivo non deve essere soltanto amministrare un bene prezioso come il calcio: mi auguro che il calcio sappia rientrare in sintonia con le persone". Lo afferma Andrea Abodi, Ministro dello Sport, intervistato dal Corriere della Sera, a proposito dell'ennesima assenza dell'Italia dai Mondiali di calcio. Abodi approfitta dell'intervista anche per lanciare la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2040: ""È un sogno che coltiviamo. E per realizzare i sogni bisogna lavorare e poi, quando arriverà il momento, ognuno saprà fare la sua parte. C’è una prospettiva nel prossimo decennio".

Coinvolgerà anche Napoli?

"L’unione ci può essere anche con altre città. Anche durante Roma 1960 molti tornei a squadre si disputarono in altri luoghi. Il baricentro di Roma ha un fascino enorme, altre realtà si sono già candidate verbalmente. Abbiamo superato la fase delle perplessità e delle contrarietà che hanno caratterizzato altri momenti. Adesso ci sono le condizioni e sappiamo che nel prossimo decennio potrebbe esserci la possibilità. Sta a noi fare le cose nel modo giusto e il modo giusto è organizzarsi al meglio, migliorare le infrastrutture e costruire un’armonia indispensabile per essere credibili e vincenti".