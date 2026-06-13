Intercettato dai media spagnoli nella zona mista del Santiago Bernabeu al termine del Corazon Classic 2026, Javier Zanetti viene interpellato sulla sua decisione di dire no al Real Madrid per rimanere all'Inter e vincere tutto. Dimostrando ancora una volta di non avere alcun tipo di rimorso per quella che divenne una scelta di vita: "Quando ho preso la scelta ero convinto che il mio cammino sarebbe stato all'Inter. Ho ringraziato sempre il Real Madrid per questo apprezzamento, è uno dei club più importanti del mondo. Florentino Perez mi ricorda di come sia stato molto vicino, ho molto rispetto".

Cosa pensi del ritorno di José Mourinho al Real Madrid?

"Conosco molto bene José, parliamo di un allenatore molto competente e riconosciuto a livello mondiale. Credo che non avrà alcun problema".

La settimana passata Perez ha detto di essere pronto a spendere 150 milioni per un acquisto, tu per chi li spenderesti questi soldi se li avessi?

"Non ho tutti questi soldi, mi piacerebbe averli... Sono realtà distinte, ci sono tanti grandi giocatori a livello mondiale ma mi sembrano cifre troppo elevate".

Mourinho può vincere la Champions col Real Madrid?

"Credo che possa farcela, è un allenatore con molta personalità. Conosce molto bene il club, è già stato qui e questo è un grande vantaggio".

Cosa dici di Nico Paz? Ti piace?

"Sono molto amico della famiglia, però non è questo il contesto per parlarne".