Gli episodi extra-calcistici continuano ad alimentare la cronaca di questi Mondiali, anche questa volta in negativo. Thomas Partey, centrocampista della Nazionale del Ghana, salterà la prima partita delle Black Stars in programma mercoledì prossimo contro Panama a Toronto. Questo perché le autorità canadesi gli hanno negato l'ingresso nel Paese in quanto oggetto di una denuncia per violenza sessuale. Il processo ancora non si è svolto, il giocatore si è dichiarato innocente, ma la legge canadese gli ha precluso lo sbarco.
La nota della FIFA: "Noi non coinvolti"
Questo è il comunicato della FIFA sul caso Partey, divulgato dal The Athletic: "La FIFA conferma che il giocatore Thomas Partey non potrà recarsi dal centro di allenamento della nazionale ghanese a Boston, negli Stati Uniti, in Canada per la prima partita contro Panama, mercoledì 17 giugno, poiché la sua richiesta di visto è stata respinta dal governo canadese. La FIFA non è coinvolta nelle procedure di immigrazione dei paesi ospitanti, inclusa la concessione dei visti. Come per i precedenti eventi FIFA, è il governo ospitante a decidere in ultima istanza chi riceve il visto e chi viene ammesso nel paese".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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