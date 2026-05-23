Si chiude nel migliore dei modi la stagione di Andy Diouf, decisivo nel pirotecnico 3-3 tra Bologna e Inter. Il centrocampista francese ha firmato il gol del definitivo pareggio, confermandosi ancora una volta incisivo nei momenti chiave e chiudendo una prestazione di grande impatto.

MVP e crescita costante

La sua prova non è passata inosservata: Diouf è stato infatti premiato come miglior giocatore del match, a coronamento di una gara giocata con intensità, inserimenti e qualità tecnica.

Una prestazione che, secondo le valutazioni interne, certifica anche il sorpasso su Luis Henrique nelle gerarchie di rotazione.

L’esultanza social dell’Inter

Al termine della gara, anche l’Inter ha voluto celebrare il suo centrocampista sui social con un post diventato subito virale:

“DIOUF DIOUF 🚆”

Un riferimento ironico al “verso del treno”, simbolo della sua progressione palla al piede e della capacità di rompere le linee avversarie con potenza e continuità.