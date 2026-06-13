A margine del Corazon Classic 2026, è avvenuto il consueto scambio di doni tra i presidenti di Real Madrid e Inter. Beppe Marotta, nel dettaglio, ha donato a Florentino Perez, rieletto qualche giorno fa numero uno della Casa Blanca, un piatto celebrativo della giornata, ricevendo in cambio da Perez una scultura raffigurante il simbolo per eccellenza della capitale spagnola, ovvero Oso y el Madroño, l'orso e il corbezzolo, la figura che campeggia anche sull'emblema della città e... sullo stemma dell'Atletico Madrid, storica rivale delle Merengues.

Capiremo nei prossimi giorni se l'incontro tra i due dirigenti è stato anche foriero di potenziali novità sul fronte mercato, visto che l'Inter potrebbe mettere nel mirino, al di là di Nico Paz, altri giocatori ritenuti in esubero nella rosa del Real Madrid.