Dopo aver mancato la qualificazione a tutte le competizioni europee al termine di una stagione a dir poco negativa, il Chelsea sarà probabilmente costretto a cedere alcuni giocatori quest'estate in vista di una rifondazione. La rosa vanta numerosi elementi di valore e uno di questi, Enzo Fernandez, è fortemente accostato a una possibile partenza da Stamford Bridge (si parla di Real Madrid in tal senso).

Secondo quanto riportato da L'Equipe, anche Malo Gusto (23) potrebbe lasciare i Blues in estate. Il nazionale francese, convocato da Didier Deschamps per i Mondiali, è stato recentemente oggetto di interesse da parte del Manchester City, che la prossima stagione sarà allenato dall'ex tecnico del Chelsea, Enzo Maresca. Nella scorsa stagione, Malo Gusto ha disputato 49 partite con il Chelsea in tutte le competizioni. Il prodotto del vivaio del Lione si trova in competizione con Reece James per un posto in squadra nel ruolo di terzino. E in Nazionale non anddrà meglio, visto ad oggi che viene considerato dal CT un'alternativa a Jules Koundé.

La notizia riportata da L'Equipe può avere ripercussioni anche sul mercato dell'Inter. Non è una novità che i nerazzurri stiano da tempo cercando di convincere l'Atalanta per cedere Marco Palestra senza pretendere cifre esorbitanti. I bergamaschi invece attendono la proposta del Manchester City per giocare al rialzo. Ma se i Citizens spingessero per Malo Gusto, affiderebbero a lui il posto di terzino destro e non eventualmente a Palestra. In parole semplici, se il francese andasse al Manchester City, l'Inter non avrebbe concorrenza per l'esterno ex Cagliari.