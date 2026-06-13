Oumar Solet può essere il secondo acquisto del mercato dell'Inter dopo il ritorno di Stankovic jr., mentre su Marco Palestra c'è più incertezza e i tempi saranno più lunghi. Un bel passo in avanti per il difensore è stato compiuto la scorsa settimana, quando è andato in scena il faccia a faccia tra Inter e Udinese e poi quello tra il club nerazzurro e gli agenti del francese, con i quali esiste già una base di intesa per un contratto quadriennale da circa 2,5 milioni a stagione.

Inter-Udinese, intesa vicina per Solet

Secondo il Corriere dello Sport i tempi sono quasi maturi: la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per lo sprint decisivo. La differenza di qualche milione balla nella valutazione del cartellino, mentre molti altri punti sono stati sbloccati. Ad esempio, "la società friulana ha già accettato che si chiuda con un prestito con obbligo di riscatto. E la condizione che farà scattare l’acquisto definitivo “cadrà” solo dopo il 1° febbraio 2027, in modo che poi venga registrato a bilancio nell’esercizio successivo - scrive il Corsport -. Venendo incontro alle esigenze nerazzurre, l’Udinese vorrebbe però portare a casa complessivamente una trentina di milioni, o poco meno. Viale Liberazione, invece, si è spinta fino a 22-23, bonus compresi".

Palestra trattativa calda

Resta calda anche la trattativa con l'Atalanta per Marco Palestra, primo nome sul taccuino per il dopo-Dumfries. Il quotidiano romano si aspetta novità, anche se per la svolta si dovrà attendere un po' di tempo: la Dea chiede 50 milioni di euro + 5 come bonus, il Biscione è fermo all'offerta da 45 milioni bonus compresi e non ha ancora rilanciato. "Ma il fatto che Palestra si veda solo a San Siro e che, comunque, il club bergamasco immagini unicamente una cessione in Italia del suo gioiello alimenta l’ottimismo di viale Liberazione", si legge. Intanto il Manchester City, sembra aver messo nel mirino Malo Gusto del Chelsea.