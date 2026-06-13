Nelle vesti inconsuete di allenatore, Beppe Bergomi ha guidato le Inter Legends nel Corazon Classic disputato contro il Real Madrid questo pomeriggio al Bernabeu, che ha visto prevalere le Merengues. A fine partita, lo Zio ha espresso il suo pensiero: "Lo spirito era quello giusto, l'hanno interpretata bene e hanno creato situazioni importanti. Complimenti, sono stati davvero bravi, la cosa più importante però è il motivo per cui siamo qui e i fondi che andranno ad aiutare bambini in situazioni di difficoltà. A noi interessava fare bella figura e la prestazione è stata più che positiva".