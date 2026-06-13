Ospite nello studio di DAZN dedicato a Qatar-Svizzera, sfida che segna l'esordio di entrambe le nazionali al Mondiale 2026, Alessandro Matri parla con ammirazione di Manuel Akanji, uno dei tanti uomini chiave dell'Inter di Cristian Chivu che ha centrato uo storico doblete nazionale: "Ha avuto un impatto incredibile sulla Serie A, da campione - le parole dell'ex attaccante di Milan e Juve -. Parliamo sempre delle difficoltà che incontrano i giocatori stranieri ad adattarsi al nostro calcio, lui non ne ha avute. Questo è un giocatore di livello mondiale, che ha dato una grande mano all'Inter quest'anno. Nel suo gioco mette fisicità e aggressività".