Denzel Dumfries può diventare il miglior difensore del mondo al Real Madrid? Stuzzicato con questa domanda, Robert Patrick Maaskant, ex giocatore olandese, ha risposto così: "Sono parole molto importanti, ma è certamente possibile. Perché no?", ha detto l'analista di Sportnieuws.nl,. Un parare che non trova d'accordo Ali Boussaboun: "Mi piace Dumfries, ma no, non diventerà quel tipo di difensore. Ha i suoi difetti, anche se è uno dei migliori terzini destri al mondo. Soprattutto quando si tratta di segnare gol; è incredibilmente bravo in questo. È una qualità unica".