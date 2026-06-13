Denzel Dumfries può diventare il miglior difensore del mondo al Real Madrid? Stuzzicato con questa domanda, Robert Patrick Maaskant, ex giocatore olandese, ha risposto così: "Sono parole molto importanti, ma è certamente possibile. Perché no?", ha detto l'analista di Sportnieuws.nl,. Un parare che non trova d'accordo Ali Boussaboun: "Mi piace Dumfries, ma no, non diventerà quel tipo di difensore. Ha i suoi difetti, anche se è uno dei migliori terzini destri al mondo. Soprattutto quando si tratta di segnare gol; è incredibilmente bravo in questo. È una qualità unica". 

Sezione: News / Data: Sab 13 giugno 2026 alle 21:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.