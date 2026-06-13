L'infortunio imprevisto di Nicolas Tagliafico, a pochi giorni dall'esordio al Mondiale dell'Argentina contro l'Algeria, costringerà il ct Lionel Scaloni a ripensare alle sue scelte difensive che sembravano ormai definite. Con ancora quattro allenamenti a disposizione per provare l'undici migliore possibile, secondo Tyc Sports, ora nella testa del selezionatore della nazionale campione del mondo si è aggiunto il punto di domanda per il reparto arretrato a quello già presente per l'attacco. Sì, perché per sostituire il terzino del Lione, Scaloni, non avendo un sostituto naturale, potrebbe adattare uno tra Facundo Medina o Lisandro Martínez sulla fascia.

Lautaro o Julian Alvarez in attacco?

Il dubbio relativo al settore avanzato, invece, è sempre lo stesso da anni: il livello molto simile di Lautaro Martínez e Julián Álvarez impone di scegliere di volta in volta chi mandare in campo dal via. Come aveva fatto capire lo stesso Scaloni qualche giorno fa, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse possibile vederli entrambi in campo: "È un continuo processo decisionale, alla ricerca della soluzione migliore. Non sono sicuro di chi giocherà. Potrebbero giocare insieme ma non ne ho la certezza".

PROBABILE FORMAZIONE:

Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi/Lisandro Martínez, Medina/Lisandro Martínez; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez/Lautaro Martínez.